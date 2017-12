Nokia bude „čipovať“ smartfóny

Od budúceho roku budú všetky smartfóny od Nokie vybavené technológiou NFC. Tá umožní používať mobilný telefón ako kreditnú kartu, elektronickú vstupenku, či identifikačnú kartu na pracovisku.

21. jún 2010 o 12:35 Milan Gigel, (mg)

Nokia chystala príchod tejto technológie na trh už dávnejšie s modelom 6216 Classic, ktorý sa však do predaja nedostal. Nové rozhodnutie firmy by však mohlo prieniesť zmeny do sveta elektronických služieb.