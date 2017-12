Acer chce byť svetovou notebookovou jedničkou

Acer má vraj v predaji notebookov taký úspech, že by mohol do konca roka predbehnúť v predaji svojho rivala Hewlett Packard. Firma by sa tak stala celosvetovo najväčším predajcom notebookov.

21. jún 2010 o 11:22 Milan Gigel, (mg)

Uviedol to na minulotýždennej konferencii predstaviteľ spoločnosti JT Wang, ktorý sa odvolával na údaje, ktoré zozbierala prieskumná agentúra Gartner. Podľa nej Acer v prvom kvartáli tohto roku predal 9,49 miliónov mobilných počítačov, kým HP v tesnom závese „iba" 9,47 miliónov. Hodnotiť celý rok v čase, keď sme v kalendári neuzavreli ani prvý polrok je ešte príliš skoro. Isté však je, že Taiwanský Acer je v IT segmente skokanom posledných rokov a vie, ako svojich klientov zaujať.