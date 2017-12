Vizio má 3D televízor s pasívnymi okuliarmi

Sledovanie 3D televízorov sa nezaobíde bez okuliarov. Kým všetci výrobcovia používajú aktívne okuliare s preblikávajúcimi displejmi pred očami, Vizio má technológiu, ktorá si vystačí s pasívnymi, polarizačnými okuliarmi.

21. jún 2010 o 10:20 Milan Gigel, (mg)

Jej výhodou je, že okuliare sú lacné a oko nemusí podstupovať vyššiu záťaž. Funguje jednoducho. Pred zobrazovacím panelom televízra je polarizačný filter, ktorý je vyrobený tak, aby každý párny riadok putoval do pravého oka diváka a ľavý do nepárneho. Bez ohľadu na to, z akého uhla či vzdialenosti sa divák na obrazovku cez okuliare pozerá.

Má to však aj svoju tienistú stránku. Z 1080 riadkového obrazu HD rozlíšenia si divák užije iba polovičnú kvalitu s rozlíšením 1920x540 bodov.