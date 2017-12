Lenovo má 3D notebook

Má označenie IdeaPad Y560d a od ostatných sa líši tým, že je schopný 3D zobrazovania. Používa polarizované okuliare a softvérovú technológiu TriDef 3D, aby displeju pridal tretí rozmer.

21. jún 2010 o 7:58 Milan Gigel, (mg)

Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete zahrať si niektorú zo svojich obľúbených hier, alebo si v multimediálnom prehrávači spustíte video, či načítate archív fotografií, softvér bežiaci na pozadí sa postará o to, aby z plochy vystúpili objekty do priestoru. Prepočet beží v reálnom čase, takže žiadne úpravy či konverzie nie sú potrebné.

Notebook je postavený na platforme Intel Core i7 840QM TurboBoost, a v plnej konfigurácii má 8 gigabajtov DDR3 pamäte, 750 gigabajtový pevný disk a blu-ray mechaniku. Do predaja vstúpi koncom mesiaca s cenou od 1199 dolárov.