Predaj 3D televízorov brzdia televízie

V priebehu tohto roka sa v Európe predalo 25 tisíc televízorov vybavených novým trojrozmerným zobrazovaním. To je iba zlomok z toho, čo predpovedali analytici pre celosvetový trh. Do konca tohto roka by sa v domácnostiach malo objaviť 252 miliónov 3D prij

21. jún 2010 o 7:35 Milan Gigel, (mg)

(Zdroj: ILUSTRAČNÉ – Panasonic)

Písmo: A - | A + 30 0 ímačov. Na vine je nedostatok obsahu vysielaného v tomto formáte. Počítačové hry, zopár blu-ray titulov a niekoľko športových prenosov situáciu nezachránia. Na ťahu sú televízie, ktoré sa majú postarať o to, aby sa zábava posunula o priečku vpred. Pre podporu novej technológie prišli výrobcovia televízorov s funkciou, ktorá umožňuje vytvoriť z obyčajného vysielania trojrozmerné. Jej možnosti sú však obmedzené. Je to, akoby znenazdania niektoré časti scény vystupovali z obrazovky, kým iné tvoria súvislú plochu bez náznaku priestoru. Má 3D technológia zelenú, alebo ide iba o technologický výstrelok?