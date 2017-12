Vody je dosť. Vo vesmíre aj v alkohole

Alkohol pod mikroskopom, voda na iných vesmírnych telesách aj hľadanie druhej Zeme. Taký bol tento týždeň vo vede.

20. jún 2010 o 8:49 Tomáš Prokopčák

Kanta kedysi fascinovalo hviezdne nebo nad jeho hlavou a morálny zákon v ňom. My dnes vieme, že okolo týchto hviezd krúžia planéty podobné tým v našej slnečnej sústave a pravdepodobne kdesi tam, vzdialené svetelné roky, čakajú na objavenie ďalšie Zeme. Možno dokonca s vlastnými obyvateľmi. Dnes oficiálne poznáme skoro osem stoviek takýchto exoplanét a vie sa o ďalších štyristo, ktorých existenciu treba ešte potvrdiť. Viera, že sme vo vesmíre výnimoční, či nebodaj sami, sa tak stáva stále naivnejšou. Aj keď vyvrátiť sa ju žiaľ zatiaľ stále nepodarilo.

Ak vás zaujíma hľadanie vody na iný miestach vo vesmíre, tento týždeň ste mali hody. Nielenže analýza skál z Mesiaca potvrdila, že sa na ňom vody – vo forme hydroxylu – nachádza stokrát viac ako sa pôvodne predpokladalo, ale aj korytá a delty riek na Marse naznačili, že tretinu planéty kedysi pokrýval oceán.

Vlastne aj na tom Mesiaci – keby sa všetka voda vyliala na jeho povrchu, vytvorila by súvislú metrovú vrstvu. Nuž, môžeme sa zase vrátiť k tej človečej výnimočnosti: vieme, že voda je podmienkou k životu tak, ako ho zatiaľ poznáme. A kde je voda...

Nový výskum tiež naznačil, že americké kupovanie si svedomia za hriechy minulosti možno nie je úplne opodstatnené. Vyhladzovanie Indiánov je síce neodpustiteľné, no hranie sa na nejakých pôvodných obyvateľov je zrejme scestné. Medzinárodný tím vedcov dokázal, že americkí Indiáni nie sú pôvodnými obyvateľmi Ameriky, ak má vôbec zmysle hovoriť o nejakých pôvodných obyvateľoch. Každopádne, Indiáni prišli až v druhej migračnej vlne.

Alkohol možno je, a možno nie je slovenskou ľudovou zábavou. Človeka však poteší, keď sa na neho niekto pozrie aj s pomocou vedy: napríklad prostredníctvom silného mikroskopu. Potom môžu vzniknúť snímky, ktoré by sa nestratili v hocakej galérii moderného abstraktného umenia. Ospravedlnenie zlozvyku je to síce biedne, no aspoň nejaké.