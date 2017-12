Druhý Monkey Island v špeciálnej edícii

18. jún 2010 o 10:45 Ján Kordoš

Ale máme tu Monkey Island 2: Le Chuck's Revenge Special Edition v rovnako vylepšenej podobe, tak sa radujme. Prezentuje sa vtipným a decentným videom. Nezabudnite, už o niekoľko dní je to vonku, takže adventúristi do pozoru a čakajte do 7. júla.

video //www.sme.sk/vp/16155/

Zdroj:Fileshack