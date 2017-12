Vojna klonov z Hviezdnych vojen v kockách

18. jún 2010 o 10:30 Ján Kordoš

Tentoraz dostali zelenú posledné Hviezdne vojny - tie, ktoré fanúšikovia pôvodnej trilógie príliš nemusia. Vojna klonov sa tak dočká svojho kockatého spracovania. Či LEGO Star Wars III: The Clone Wars prinesie aj relevantné novinky a vylepšenia je otázkou viery, veľmi však nedúfajte. Ak vás to bavilo minule (a predminule a predpredminule a...), nemali by ste byť sklamaní ani tentoraz.

video //www.sme.sk/vp/16154/

Zdroj:Fileshack