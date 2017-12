Slovak Telekom sa zlúči s T-Mobile

Akcionári rozhodli o zlúčení oboch spoločností k 1. júlu. Právnym nástupcom spoločnosti T-Mobile Slovensko bude Slovak Telekom.

17. jún 2010 o 14:53 SITA

BRATISLAVA. Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti Slovak Telekom vo štvrtok definitívne schválilo zlúčenie so spoločnosťou T-Mobile Slovensko, ako aj personálne zmeny v Predstavenstve a Dozornej rade ST. Ako agentúru SITA informoval senior špecialista externej komunikácie ST Martin Vidan, akcionári rozhodli o zlúčení oboch spoločností k 1. júlu. Právnym nástupcom spoločnosti T-Mobile Slovensko bude Slovak Telekom.

Z funkcie člena a podpredsedu predstavenstva akcionári odvolali Jaroslava Volfa, ktorého vo funkcii nahradil Juraj Beňo. Z funkcií členov predstavenstva MVZ odvolalo Ivana Doletinu a Vladimíra Zemana. Novými členmi predstavenstva sa stali Liberios Vokorokos a Miloš Šujanský.

Z funkcie člena a podpredsedu dozornej rady bol odvolaný Pavol Dlhoš, na jeho miesto nastúpila Slávka Jánošíková. Akcionári tiež odvolali členov dozornej rady Antona Štefka a Jiřinu Perényiovú. Do dozornej rady MVZ zvolilo Vincenta Straku a Jaroslava Volfa.

Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., PosAm, s.r.o., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku SR 15 % akcií.