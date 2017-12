V kolekcii Best Games nové kúsky ako Risen, Stalker: Call of Pripyat či Stronghold Collection

17. jún 2010 o 12:45 Ján Kordoš

Do tejto edície sú vyberané výhradne najlepšie a najpredávanejšie produkty. Nájdete tu napríklad Fallout 3, Bioshock, Oblivion GOTY, Sacred 2 či Tomb Raider: Underworld. K nim pribudli ďalšie novinky ako Street Fighter 4, Resident Evil 5, Stalker: Call of Pripyat, Batman: Arkham Asylum, Risen či Stronghold Collection so všetkými vydanými Stronghold hrami. Tentoraz sú to skutočne kvalitné hry za slušný peniaz.

Okrem kolekcie Best Games má Cenega v zálohe i ďalšiu edíciu so staršími titulmi z Kolekce Klasiky.

Zdroj:PR