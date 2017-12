Nový Mortal Kombat hlási návrat ku koreňom série

17. jún 2010 o 12:30 Ján Kordoš

Hoci bude nový Mortal Kombat konečne odetý do troch rozmerov, chce si zároveň ponechať hrateľnosť prvých dielov, ktoré sme si užívali v 2D. A nikomu to nevadilo, morbídne dorazenie protivníka fatality úderom malo vždy svoje romantické čaro. Dočkáme sa príbehového módu, znovu si ohmatáme známych hrdinov (Sonyu by sme teda ohmatávali od rána do večera) a rozbijeme aspoň virtuálne držky s kamarátmi v klasickom móde 1 vs. 1 a ďalších.

Tvorcovia sa chcú zavďačiť hlavne fanúšikom série, žiadny citlivý prístup a otvorenie sa širokej verejnosti nečakajte. Nový Mortal Kombatom rozhodne krvou šetriť nebude, potečie prúdom a končatiny budú s vnútornosťami lietať vzduchom. Azda chýba už len kultové šmýkanie sa po strúhadle do bazénu s jódom. Novinkou budú napríklad tímové boje prostredníctvom internetu, kde dvaja kooperujúci hráči musia zmasakrovať inú dvojicu. Jednoducho Mortal Kombat v podobe, akej si ho pamätáme z dávnych čias.

