Portal 2 konečne odhalený

17. jún 2010 o 10:45 Ján Kordoš

Pokračovanie nás znovu hodí do jamy levovej - alebo ak chcete do objatia GlaDOS, umelej inteligencie s (ne)príjemne mrazivým hlasom. Ako ženská hrdinka Chell budeme musieť znovu prejsť peklom a morom logických rébusov. Nebude chýbať ani humor, veď už len prebudenie GlaDOS je skvostné: vraj je zaneprázdnená smrťou po tom, čo ste ju minule zabili. Still Alive. V podobnom duchu suchého humoru sa bude niesť i nasledujúce dobrodružstvo, v ktorom budeme využívať nielen portály. Nechajme sa prekvapiť.

Portal 2 vyjde okrem PC a Xboxu 360 pomerne prekvapujúco i na Playstation 3. Gabe Newell z Valve totiž nečakane prezentoval Portal 2, ktorý sa na hernej výstave E3 nemal vôbec objaviť, na tlačovej konferencii Sony. Pozrite si aspoň prvý trailer, ktorý obsahuje i zábery z hrania. Škoda len, že tento rok Portal 2 určite neuvidíme.

video //www.sme.sk/vp/16127/

Zdroj:Fileshack