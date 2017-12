Séria Driver sa vracia do San Francisca

17. jún 2010 o 10:00 Ján Kordoš

Znovu sa prevtelíme do postavy Johna Tannera, ktorý sa ako Jazdec snaží zastaviť kriminálnika Charlesa Jericha. Vie, že to možno bude jeho posledná jazda, ale plynový pedál je už na podlahe. Už z názvu hry je zrejmé, kde budeme svojho tátoša preháňať. Máme sa pripraviť na reálne žijúce mesto, viac než stovku skutočných vozidiel prevedených do virtuálnej podoby a hlavne skvelú hrateľnosť. Chýbať by dokonca nemal ani pohľad spoza volantu. Nový Driver vyzerá zaujímavo, rozhodne mu šancu dáme.

