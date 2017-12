Žiadosti o udelenie licencií GSM/UMTS a UMTS podali na TÚ traja záujemcovia

14. máj 2002 o 17:21 © TASR 2002

Bratislava 14. mája (TASR) - Telekomunikačný úrad (TÚ) SR po dnešnom vypršaní termínu na podávanie žiadostí o vydanie licencií UMTS alebo kombinovanej licencie GSM/UMTS eviduje záujem troch spoločností.

EuroTel Bratislava, a. s. a Orange Slovensko, a. s. podali TÚ žiadosť na vydanie licencie UMTS a spoločnosť Profinet.sk, a. s. na kombinovanú licenciu GSM/UMTS. Pretože udeliť sa majú presne dve licencie UMTS a jedna licencia GSM/UMTS, nebude podľa hovorcu TÚ Romana Vavra potrebné pristúpiť k výberovému konaniu. "Licencie budú vydané v licenčnom konaní žiadateľom spĺňajúcim podmienky, stanovené vo výzve na podávanie žiadostí a v zákone o telekomunikáciách," skonštatoval Vavro s tým, že v zmysle prijatého harmonogramu vydania licencií by sa posúdenie žiadostí malo uzatvoriť do záveru prvého polroka 2002. "Prejavený záujem je pre nás úspechom," dodal Vavro.

Úhrada za udelenie licencie GSM/UMTS je stanovená na 1,5 miliardy Sk a pri licencii UMTS je to 1,499 miliardy Sk. Licencie sa majú vydať na 20 rokov s tým, že ročná úhrada u všetkých licencií má predstavovať 0,08 % z ročného obratu vykonávaných telekomunikačných činností.

V prípade odobrenia žiadosti spoločnosti Profinet.sk o udelenie licencie GSM/UMTS by tak v SR popri dvojici EuroTel a Orange Slovensko začal pôsobiť aj tretí mobilný operátor. Základné imanie firmy Profinet.sk podľa informácii z Obchodného registra SR v súčasnosti predstavuje 50 miliónov Sk. Firma disponuje licenciou na poskytovanie internetových služieb, ktorú jej TÚ udelil začiatkom augusta minulého roka.

Všetky tri spoločnosti po získaní licencie UMTS budú môcť začať budovať siete tretej generácie, ktoré umožnia vysokorýchlostné prenosy dát. EuroTel k záveru apríla 2002 evidoval 1 035 804 aktívnych zákazníkov. Orange Slovensko mal ku koncu marca 1 431 616 aktívnych užívateľov.

V zmysle skôr zverejnených podmienok TÚ sa žiadateľ o licenciu GSM a UMTS zaväzuje zabezpečiť 20-% pokrytie obyvateľstva signálom UMTS do 36 mesiacov odo dňa uvoľnenia frekvencií. Do 42 mesiacov od uvoľnenia frekvencie bude potom musieť sieťou UMTS pokryť všetky krajské mestá. Pri návrhoch termínov výstavby siete UMTS je potrebné vychádzať z toho, že frekvencie UMTS budú podľa uznesenia vlády SR uvoľnené do polovice budúceho roka.