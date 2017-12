Nádherné animované video zo Star Wars: The Old Republic

16. jún 2010 o 17:15 Ján Kordoš

Teraz sa pohodlne usaďte a vychutnajte si krásne animované video. Nie, nezbadáte nič z hry samotnej, ale akčná sekvencia to je nádherná. Dokonca i Blizzard by ju pochválil. Viac informácií o hre Star Wars: The Old Republic nájdete v našom preview.

video //www.sme.sk/vp/16119/

Zdroj:Fileshack