Crytek, tvorcovia Crysis, pracujú na ďalšom projekte

16. jún 2010 o 16:15 Ján Kordoš

Otázkou zostáva iba to, či sa bude Codename Kingdoms radiť skôr k akčným hrám z vlastného pohľadu alebo videným z externej kamery umiestnenej nad ramenom hrdinu. Podľa všetkého bude dej zasadený do starovekých časov, bojovať budeme zbraňami na krátku vzdialenosť a červenou tekutinou sa šetriť nebude. Stačí si predstaviť snímok 300 a viete, koľká bije. Rozhodne to vyzerá zaujímavo, minimálne vďaka prostrediu, do ktorého bude (pravdepodobne) Codename: Kingdoms zasadené.

Zdroj:Fileshack