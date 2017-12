Praľudia asi poľovali na divoké levy

Už pračlovek mohol byť na špici potravinového reťazca.

17. jún 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Ustráchaní lovci a zberači, ktorí sa v jaskyniach ukrývajú pred nástrahami sveta. Aj tak niekedy vykresľujú našich prapredkov. Nové nálezy však naznačujú, že to nemusia byť správne predstavy. Podľa štúdie v magazíne Journal of Archeological Science mohol byť pred 300-tisíc rokmi človek na vrchole potravinového reťazca.

Nálezy zo španielskej jaskyne v oblasti Atapuerca naznačujú, že už Homo heidelbergensis, z ktorého sa zrejme vyvinuli neandertálci, mohol loviť levy. Vedci našli kosti, na ktorých boli stopy po rezaní. Navyše, prítomnosť pozostatkov po vnútornostiach podľa Ruth Blascovej zo španielskej Univerzity Rovira i Virgila naznačuje, že lev sa nestal obeťou iného dravca. Vnútornosti by zvieratá zožrali najskôr.

Podľa magazínu National Geographic však kosti obsahujú aj stopy po zuboch menších mäsožravcov. To by podľa niektorých vedcov mohlo poukazovať na fakt, že praľudia leva nezabili, skôr uhynul. Paleoantropológovia tiež nevedia, prečo by naši príbuzní riskovali stretnutie s takýmto nebezpečným tvorom. Odpoveďou by však mohla byť sebaobrana či nejaký rituál vstupu do dospelosti.