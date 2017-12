Na Mesiaci je stokrát viac vody

Náš vesmírny sused obsahuje podľa vedcov oveľa viac vody, ako sa pôvodne predpokladalo.

16. jún 2010 o 14:02 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Na Mesiaci je viac vody, ako sa dosiaľ myslelo. Niektorí vedci tvrdia, že až stonásobne. Dokazovať by to mali nové analýzy vzoriek mesačnej pôdy, ktoré na Zem priniesli americké vesmírne misie programu Apollo.

Podľa štúdie uverejnenej v magazíne PNAS tvoria takzvanú mesačnú „vodu“ molekuly hydroxylu, ktoré sú naviazané v mineráloch - najmä apatite. Minerál vzniká pri chladnutí magmy. Takejto vody je podľa vedcov veľa. „Ak vezmete všetku vodu ukrytú v skalách na Mesiaci a rozliali by ste ju po povrchu, mali by ste asi metrové more pokrývajúce Mesiac,“ povedal pre BBC Francis McCubbin z amerického Carnegieho vedeckého inštitútu.

Niektorí vedci tvrdia, že voda na Mesiaci môže pochádzať zo zrážky Zeme s planétou, po ktorej naša prirodzená družica vznikla. Iní však tvrdia, že na Mesiac ju priniesli kométy. Jestvujú pritom špekulácie, že tie priniesli vodu aj na Zem.