Nové Need for Speed: Hot Pursuit ohlásené

16. jún 2010 o 14:00 Ján Kordoš

video

Čo nás teda v Need for Speed: Hot Pursuit čaká? V prvom rade drahé autá s výkonom stoviek koní, ktoré na našich cestách neuvidíte. Základom je jednoduchý systém naháňačiek s policajtmi. Prejaví sa to hlavne v podpore viacerých hráčov, kedy sa niektorí snažia čo najdlhšiu dobu unikať a druhá skupina zas v úlohe policajtov likviduje cestných pirátov. Nie je to rozhodne príliš sofistikované, avšak pri ponuke poctivej a chytľavej zábavy odolá málokto. Viac o hre si môžete pozrieť na prezentácii spoločnosti EA z výstavy E3 2010, ktorú nájdete napríklad tu. Po vcelku realistickom Shifte tak príde odmena pre arkádových hráčov.

