EuroTel i Orange Slovensko podali žiadosti o licencie na UMTS

14. máj 2002

Bratislava 14.mája (TASR) - EuroTel Bratislava, a. s., a Orange Slovensko, a. s., dnes podali žiadosti o udelenie licencií UMTS. TASR o tom informovali predstavitelia oboch mobilných operátorov.

Zapojili sa tým do záverečnej fázy výberového konania Telekomunikačného úradu (TÚ) SR, v ktorom sa má rozhodnúť nielen o pridelení dvoch licencií UMTS, ale aj kombinovanej licencie GSM/UMTS. Komplexné informácie o rozsahu podaných žiadostí, ktoré mohli záujemcovia o oba druhy licencií predložiť najneskôr do dnešného dňa, by mal TÚ zverejniť v poobedňajších hodinách. O kombinovanú licenciu sa však môžu uchádzať iba také spoločnosti, ktorá dosiaľ neboli držiteľom licencie na sieť GSM pre územie SR.

Cena licencie GSM/UMTS je pritom stanovená na 1,5 miliardy Sk a pri licencii UMTS je to zasa 1,499 miliardy Sk. Licencie sa majú vydať na 20 rokov s tým, že ročná úhrada u všetkých licencií má predstavovať 0,08 % z ročného obratu vykonávaných telekomunikačných činností. Vzhľadom na obmedzené možnosti prideľovania frekvencií TÚ udeľuje jednu celoplošnú kombinovanú licenciu pre sieť GSM v pásme 900 a 1800 MHz a UMTS v pásme 1900-2170 MHz a ešte dve celoplošné licencie pre sieť UMTS.

Ako informovali predstavitelia EuroTelu, záujmom o licenciu UMTS potvrdzujú svoj zámer sprevádzkovať sieť tretej generácie v podmienkach Slovenska. "Technológia UMTS v budúcnosti prinesie do odvetvia mobilnej komunikácie možnosti, ktoré sieť GSM nie je schopná poskytnúť. Pôjde predovšetkým o vysokorýchlostné prenosy dát, na ktorých budú založené mnohé nové aplikácie," konštatoval generálny riaditeľ EuroTelu Robert Chvátal.

EuroTel k záveru apríla 2002 evidoval 1 035 804 aktívnych zákazníkov, z toho 759 822 aktívnych užívateľov predplatených kariet EASY. Svojimi GSM a NMT sieťami aktuálne pokrýva zhruba 98 % populácie SR. Majoritný 51-% podiel EuroTelu ovládajú Slovenské telekomunikácie, dcérska spoločnosť Deutsche Telekom AG, a 49-% vlastní Atlantic West B.V., ktorý je spoločným podnikom dcérskych spoločností Verizon Communications a AT&T Wireless Services, Inc.

Orange Slovensko ku koncu marca tohto roka evidoval 1 431 616 aktívnych užívateľov. Jeho majoritným vlastníkom so 64-% podielom je spoločnosť Orange S.A. Zostávajúce akcie vlastnia súkromní finanční investori a Európska banka pre obnovu a rozvoj

