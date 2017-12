OSN bude chrániť rozmanitú prírodu

Po klimatických zmenách prichádza na rad ohrozená príroda. Aj biodiverzita bude mať vlastný panel.

15. jún 2010 o 20:00 Matúš Krčmárik

PU–SAN, BRATISLAVA. „Sen mnohých vedcov v rozvinutom aj rozvojovom svete sa stal skutočnosťou,“ vyhlásil riaditeľ Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) Achim Steiner. Potešilo ho, že krajiny sa na minulotýždňovom stretnutí v juhokórejskom Pu–sane dohodli na vytvorení platformy na skúmanie ničenia prírody.

Na prvý pohľad pritom ide o ďalšiu medzinárodnú inštitúciu s obrovským záberom a nízkou akcieschopnosťou. Do jej pôsobenia by malo napríklad spadať vymieranie živočíšnych druhov, strata lesov, čerstvej vody a koralových útesov a dosah na život ľudí.

Jednou z hlavný úloh platformy pre biodiverzitu (IPBES) by malo podľa BBC byť hodnotenie vedeckej literatúry, na základe ktorého by sa mali vlády vo svete lepšie rozhodovať v otázkach životného prostredia. Autori tejto myšlienky priznávajú, že sa inšpirovali panelom IPCC, ktorý dostal do centra pozornosti klimatické zmeny, za čo si vyslúžil v roku 2007 Nobelovu cenu za mier.

Súhlas, ktorý nová organizácia dostala v Pu–sane, znamená, že sa jej založením bude už na jeseň zaoberať Valné zhromaždenie OSN a definitívnu zelenú by mala dostať vo februári budúceho roka na stretnutí UNEP. Tam sa aj dotiahnu podmienky fungovania panelu, napríklad právomoci, zloženie či sídlo.

Ozývajú sa však aj hlasy, ktoré spochybňujú význam platformy. Napríklad z Brazílie, ktorá má pomerne veľké problémy s ochranou vlastnej prírody. Krajina tvrdí, že je to jej vnútorná záležitosť a každý si má sám sledovať a ochraňovať živočíšne druhy.

„Správne, ale vlády to zjavne nerobia, inak by nebolo toľko ohrozených druhov,“ oponuje Richard Black z britskej BBC.