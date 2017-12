Xbox 360 prináša celkom nové možnosti hrania s pohybovým senzorom Kinect

ČO JE KINECT? Kinect pre Xbox 360 prináša do sveta hier a zábavy nový a absolútne jedinečný spôsob ovládania, pri ktorom už nepotrebujete žiadny ovládač. Na rozdiel od ostatných, ktorí hráčom dávajú do rúk stále viac prístrojov a pomôcok, odstraňuje Kinect poslednú bariéru medzi nimi a celkom novým zážitkom z hrania. A skvelé je, že bude Kinect po svojom uvedení na trh v novembri fungovať na všetkých konzolách Xbox 3601. Postavte sa jednoducho pred senzor – Kinect vás rozpozná a bude reagovať na vaše pohyby. Vidíte loptu? Kopnite do nej. Chcete sa pozerať na film? Tak ako ste zvyknutí ovládať svoj telefón hlasovými pokynmi, takisto môžete ovládať prehrávanie filmov alebo hudby na svojom Xboxe 360. Chcete sa pridať ku kamarátom? Bez ohľadu na to, či sú na druhej strane miestnosti, ulice či zemegule, je nový spôsob spojenia s nimi taký jednoduchý, ako mávnutie rukou. ZÁBAVA BEZ OVLÁDAČOV Kinect môžu používať všetci, bez ohľadu na vek alebo vzdelanie. Reaguje totiž na každý váš pohyb a od základov mení spôsob, akým sa hráte alebo sa bavíte aj ako komunikujete s celou rodinou alebo s priateľmi. Zábava. Kinect pre Xbox 360 spolu s Xbox LIVE premení od základov vašu obývačku. Xbox LIVE je jedinečnou platformou pre novú éru zábavy bez ovládačov, ktorá umožňuje pracovať s obľúbenými filmami a hudbou len mávnutím ruky alebo hlasom.

Video Kinect. Zasmejte sa alebo sa pozdravte so svojimi vzdialenými priateľmi a rodinou, až sa pomocou Video Kinect zídete z obývačiek vo všetkých častiach sveta bez nutnosti používať headset mikrofón a slúchadlá 2 .

Filmy, televízia a hudba. Ovládajte multimédiá jednoduchými pohybmi a hlasom.

Sociálne siete. Jedinečný Kinect Hub prináša všetku vašu obľúbenú zábavu na jednom mieste a bez ovládača. Kinect vás rozpozná a prihlási vás k svojim obľúbeným profilom iba tým, že sa postavíte pred senzor a pohybujete sa v nich len mávnutím ruky.

Hry. Kinect prináša slobodu hrať tak, ako sami chcete. Skáčte, potápajte sa, tancujte. Všetko je pripravené tak, aby ste vstali zo stoličiek a spoločne sa bavili. K uvedeniu senzora Kinect pripravil Microsoft viac než 15 hier, ktoré hráčom umožnia zažiť nový spôsob zábavy. Na vývoji hier sa podieľali najlepší umelci vo svojom odbore. „Kinect Adventures". Cestujte do vesmíru. Zažite des revúcich perejí. Vystúpte na najnáročnejšie horské vrcholky. A potopte sa do hlbín a preskúmajte netesniace podvodné laboratórium – všetko z pohodlia svojej obývačky. S Kinect Adventures sa vy sami stávate ovládačom a cestu exotickými krajinami si v napínavom dobrodružstve musíte vybojovať sami.

„Your Shape: Fitness Evolved“ Vydajte sa svojou cestou aj pri spaľovaní kalórií – vyberte si svojho osobného trénera, ktorý vám pomôže splniť stanovené ciele, zapíšte sa do kurzov jogy alebo bojových umení alebo zohrajte malé rodinné stretnutia. Na rozdiel od iných hier patentovaná technológia „Player Projection“ prenáša hráčovo telo priamo do hry a poskytuje vám tak jedinečný zážitok. Pri cvičení máte spätnú kontrolu každého svojho pohybu, a to vďaka jedinečnému monitorovaciemu systému v reálnom čase.

„Kinectimals” Okaté mláďa bengálskeho tigra otáča svoju hlavu nabok a hravo sa na vás díva. Okamžite sa vám vybavia spomienky na prvú návštevu zoo. „Kinectimals“ pozýva deti, ich rodičov a milovníkov zvierat všetkých vekových kategórií, aby sa spriatelili s tými najzvláštnejšími zvieratami. V „Kinectimals“ sú ako skutočné, pribehnú, keď na ne zavoláte, reagujú na povely ako „skáč“ alebo „váľaj sudy“ a pradú radosťou, keď ich škrabkáte za ušami.

„Kinect Joy Ride“ 3, 2, 1 … štart! „Kinect Joy Ride“ je pretekárska simulácia, ku ktorej nie je potrebný žiadny ovládač ani vodičský preukaz. „Kinect Joy Ride“ mení riadenie a spôsob pretekania na motokárach, ku ktorým pridáva obrovské skoky a akrobaciu a umožňuje hráčovi zažiť životnú jazdu. Vďaka mnohým skvelým vlastnostiam a herným módom v sebe objaví nového Michaela Schumachera. Rodina alebo priatelia potom môžu byť súčasťou tímu ako technici pripravujúci vozidlo pri výjazde z depa.

„Kinect Sports“ Zmeňte svoju obývačku na štadión, bowlingovú dráhu, futbalové ihrisko či atletický ovál svetovej úrovne. V „Kinect Sports“ nie ste len skvelým hráčom, ale zároveň aj ovládačom senzora Kinect pre Xbox 360. Vidíte loptu? Kopnite do nej. Zasmečujte. Zahrajte dokonca bekhend alebo forhend. „Kinect Sports“ vám prináša futbal, plážový volejbal, ping-pong, atletiku a box.

„Dance Central“ Choreografia hry je upravená tak, aby bola zábavná ako pre začiatočníkov, tak aj pre pokročilých. Kinect vám umožňuje zažiť skutočný tanec s priateľmi a rodinou pri počúvaní obľúbenej hudby. PILIERE TECHNOLÓGIE KINECT Kinect prináša úplne nový spôsob hrania bez ovládača. Používa len senzor na snímanie pohybov tela a rozpoznávanie tváre. Hýbte rukami, vlňte sa v bokoch, rozprávajte a ihneď sa pusťte so svojimi priateľmi a Kinectom do akejkoľvek zábavy. Stručne o základných technológiách senzora Kinect, ktorý je dostupný pre akúkoľvek konzolu Xbox 3601: Senzor Kinectu. Kinect integruje RGB kameru, hĺbkový senzor a všesmerový mikrofón, ktorý zastrešuje patentovaný softvér. Senzor Kinectu sleduje pohyb celého tela a jednotlivé hlasy, a hráč sa tak môže baviť formou, ktorá je dostupná iba na Xbox 360.

RGB kamera. Kinect obsahuje videokameru, ktorá sníma tri základné farebné zložky a umožňuje tak predovšetkým rozpoznávanie tváre.

Hĺbkový senzor. Infračervený projektor v spojení s monochromatickým senzorom CMOS umožňuje Kinectu trojrozmerné snímanie priestoru (neodvodzuje tak priestorové videnie miestnosti z dvojrozmerného obrazu), a to za akýchkoľvek svetelných podmienok.

Všesmerový mikrofón. Kinect má mikrofón, ktorý je schopný určiť ľudské hlasy podľa zvuku a odrušiť okolitý šum. Vďaka všesmerovému mikrofónu sa v Xbox LIVE môžete baviť na párty bez náhlavnej súpravy a pod.

Softvér. Patentovaný softvér spoločnosti Microsoft je hlavným pilierom senzora Kinect. Na rozdiel od iných technológií dostupných na trhu umožňuje rozpoznať ľudské telo a odrušiť ostatné pohyby. 1) vyžaduje 175 MB pamäte. 2) vyžaduje zlaté členstvo Xbox LIVE.