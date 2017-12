Indiáni nie sú prví obyvatelia Ameriky

Z výsledkov najnovšieho výskumu vyplýva, že predkovia dnešných Indiánov prišli do Ameriky pravdepodobne až počas druhej migračnej vlny z Ázie.

15. jún 2010 o 13:01 SITA

BRATISLAVA. Súčasní Indiáni nie sú potomkami prvých obyvateľov amerického kontinentu. Tvrdia to vedci z Brazílie, Čile a Nemecka, podľa ktorých ľudia zo severovýchodnej Ázie prešli cez pevninský most v mieste dnešného Beringovho prielivu do Ameriky vo viacerých migračných vlnách.

Vedci z čílskej Universidad Católica del Norte, brazílskej Universidade de Sao Paulo a nemeckej Eberhard Karls Universität Tübingen porovnali 11-tisíc rokov staré lebky Paleoameričanov pochádzajúcich z nálezísk v Strednej a Južnej Amerike s tisícročnými lebkami Indiánov a lebkami z východnej Ázie.

Z výsledkov zverejnených v časopise PLoS ONE vyplýva, že lebky Paleoameričanov a Indiánov sa odlišujú tvarom aj veľkosťou. Na základe týchto poznatkov si vedci myslia, že kolonizácia amerického kontinentu mala niekoľko

fáz, pričom najstaršie známe kostry Paleoameričanov nepatrili priamym predchodcom súčasných Indiánov.

Predkovia dnešných Indiánov prišli do Ameriky pravdepodobne až počas druhej migračnej vlny. Túto teóriu však zatiaľ nepotvrdili genetické testy.