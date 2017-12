Pilotný projekt SkenTo umožní "čítať" čiarové kódy

Oddnes sa ľudia na Slovensku ľahšie dostanú k podrobným informáciám o liekoch a špeciálnych potravinách pre diabetikov a celiatikov. Umožní im to pilotný projekt SkenTo, ktorý je od utorka 15. júna v plnej prevádzke.

15. jún 2010 o 13:25 SITA

BRATISLAVA 15. júna (SITA) -

Dátum spustenia nie je náhodný. Tento deň centrála neziskového združenia GS1 v Bruseli vyhlásila za celosvetový deň predstavenia produktu MobileCom - využitia mobilu na „čítanie“ čiarových kódov.

MobileCom je nová mobilná technológia, ktorá umožňuje cez mobilný telefón dostať sa k informáciám o 17-tisíc farmaceutických produktoch, doplatkoch a údajoch o špeciálnych potravinách pre diabetikov a celiatikov. Informácie o farmaceutických produktoch budú doplnené postupne. Zákazníci a zákazníčky vďaka technológii MobileCom tak ľahko zistia, či sa liek vydáva napríklad iba na predpis, aký je aktuálny maximálny doplatok za liek a dozvedia sa aj informácie z príbalového letáka. V prípade špeciálnych potravín sa dostanú k informáciám o alergénoch, nutričných hodnotách či cene. Už onedlho sa k spomínaným tovarom pridajú aj knihy z niektorých kníhkupectiev. Po otvorení knihy tak bude možné prečítať si recenzie a získať doplňujúce informácie.

Na získanie všetkých dostupných informácií o výrobku si stačí do mobilného telefónu nainštalovať voľne dostupný a bezplatný program a odfotiť si čiarový kód na výrobku. Mobilný telefón dekóduje čiarový kód a pripojí sa na webovú stránku, odkiaľ dostane detailné údaje o danom výrobku. Na to, aby bolo možné využívať aplikáciu SkenTo musí mať mobilný telefón zabudovaný fotoaparát s automatickým zaostrovaním, aby tak dokázal rozoznať čiary v EAN kóde, a pripojenie na internet, aby sa mohli zobraziť stránky s dostupnými informáciami. Združenie GS1 Slovakia chce postupne rozširovať skupinu telefónov, pre ktoré je SkenTo určený. Momentálne je to približne 30 druhov, v budúcnosti pribudnú ďalšie. Do telefónov, ktoré sa v skupine zatiaľ nenachádzajú, je možné nainštalovať obmedzenú aplikáciu, v ktorej je možné zadávať EAN kódy manuálne. V súčasnosti sa do projektu zapojilo niekoľko tisíc predajní na Slovensku. To, ktoré špeciálne potraviny sú zaradené do projektu, sa záujemcovia a záujemkyne dozvedia vďaka logu zobrazujúcemu lupu nad čiarovým kódom.

Všetky informácie, aj samotnú aplikáciu, je možné získať na stránke mobil.gs1.sk. Využívanie služby je bezplatné, používanie internetu spoplatňuje mobilný operátor.

Agentúru SITA informovala Táňa Veselá zo spoločnosti Elcop.