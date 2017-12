Vedcom sa podarilo vytvoriť pečeňové štepy

Nový pokrok v medicíne by mohol časom nahradiť darcov pečene, ktorých je nedostatok.

14. jún 2010 o 16:46 SITA

BRATISLAVA. Americkým vedcom sa v laboratórnych podmienkach podarilo vytvoriť fungujúce pečeňové štepy. Podľa ich slov by výskum mohol jedného dňa umožniť vývoj pečení vhodných na transplantáciu. Darcov pečene je nedostatok a doteraz bolo náročné vypestovať náhradné orgány.

Tímu z Massachusetts General Hospital sa úspešne podarilo vytvoriť štepy s použitím potkaních buniek. Štúdia sa objavila v časopise Nature Medicine. Istý britský odborník sa na margo úspechu vyjadril, že išlo o "veľký krok správnym smerom".

Vedci pečeňové bunky vypestovali v laboratóriu, problémom však bolo dosiahnuť, aby pracovali ako súčasť orgánu a spojili sa s vaskulárnym systémom. Tím z Center for Engineering in Medicine at Massachusetts General Hospital vedený Korkutom Uygunom uviedol, že štúdia dokázala fungovanie konceptu.

"Pokiaľ vieme, nikdy predtým sa v laboratórnych podmienkach nepodarilo vytvoriť transplantovateľné pečeňové štepy," povedal Uygun. "Bude však potrebné vyvinúť ešte veľké úsilie na vytvorenie dlhodobo fungujúcich pečeňových štepov, ktoré by mohli byť transplantované do ľudí," dodal.

"Je to skvelý začiatok aj napriek tomu, že sa nám nepodarilo udržať štepy v telách potkanov pri živote viac ako niekoľko hodín," uzavrel.

Informáciu zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.