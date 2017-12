Mars mal obrovské more

Až tretina Červenej planéty mohla byť pod vodou. Oceán pokrýval planétu pred viac ako tromi miliardami rokov.

15. jún 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Časť planéty Mars mohla v minulosti pokrývať voda.(Zdroj: UNIVERSITY OF COLORADO, NASA/JPL, ESA)

BRATISLAVA. Zem zvykneme označovať za modrú planétu. Nemusela však byť jedinou. V minulosti by si podobné slovné spojenie zaslúžil aj Mars.

Myslia si to vedci z Coloradskej univerzity podľa novej štúdie uverejnenej v magazíne Nature Geoscience. Tvrdia, že pred 3,5 miliardami rokov mohol až tretinu dnes vyprahnutej a pustej prachovej planéty pokrývať rozsiahly oceán.

Začalo sa to ako žart

Pred miliardami rokov zrejme voda utopila sever Marsu. Naznačujú to pozorovania sond, ktoré za posledné roky našli stopy po bývalých deltách riek. Veľká časť z nich sa nachádza v približne rovnakej výške, a keďže voda v nich zrejme tiekla podobným smerom, pravdepodobne ústili do toho istého vodného systému.

Tým asi bolo obrovské more, pevnina sa na dnes červenej planéte nachádzala na juhu. Vedci však spočiatku nechceli dokázať prítomnosť oceánov na planéte. Gaetano Di Achille a Brian Hynek pôvodne skúmali a mapovali delty marsovských riek a zaujímalo ich, ako sa na nich podpísala erózia.

V istom okamihu si však uvedomili, že možno narazili na čosi zvláštne. „Náš výskum sa začínal ako istý druh žartu,“ priznal pre internetové vydanie magazínu Nature Di Achille.

„Pracovali sme na databáze delt riek a údolí a vtedy sme si povedali: prečo neotestovať hypotézu oceánu na Marse?“

Stará hypotéza, nový dôkaz

Hypotéza o obrovskom mori na Marse nie je nová. Vie sa tiež, že na planéte sa nachádza voda, pod povrchom môžu byť veľké zásoby ľadu či nebodaj vody v kvapalnom skupenstve. Moria či oceány sme však na Marse nepozorovali.

Už v osemdesiatych rokoch však vedci oznámili, že na povrchu planéty možno rozoznať viaceré stopy po pobreží, ale aj kanály, v ktorých zrejme voda tiekla rovnakým smerom. O desaťročie nato však vedci nedokázali nájsť útvary, ktoré by naznačovali eróziu a usadeniny, ktoré na Zemi vznikajú na pobrežiach. To hypotézu o oceáne do značnej miery podkopalo.

Nové zistenia hypotézu o marsovskom pramori vrátili do hry. „Výsledky podporujú argument pre oceány,“ povedal pre Nature Taylor Perron z MIT. Zdôrazňuje, že nie všetky delty riek sa dajú vysvetliť takýmto spôsobom. Niektoré sa nachádzajú príliš vysoko či nízko. „Mohlo však dôjsť k veľkej doformácii na povrchu planéty.“

Nie všetci odborníci však súhlasia. Podľa magazínu Science údajné dôkazy o oceáne stále nie sú dostatočné. Vyhlásenia o veľkom množstve vody - podmienke pre život, ako ho poznáme na Zemi - a o fungujúcom vodnom cykle môžu byť predčasné.