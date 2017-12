Novinky v OviStore: kukučka, test farbosleposti, nadváha

Strácate pojem o čase, kým sedíte vo fastfoode a naberáte kilá pri rozhovore o tom, či je ozdoba vo výlohe tyrkysová, modrá alebo zelená? Máme pre vás tri softvéry do mobilu, ktoré vám otvoria oči.

14. jún 2010 o 12:15 Milan Gigel

Vidíte farby správne?

Stáva sa vám niekedy, že siahnete po inej farbe ako ostatní, alebo sa s priateľmi hádate ktorý odtieň vyznie najlepšie v kombinácii s iným? Možno nie je na vine váš vkus, ale vaše oči vnímajú farby jednoducho inak. Ak si chcete preveriť, či netrpíte niektorou z farboslepostí, možno vás zaujme softvér Color Blind Test.

Dostupnosť: http://store.ovi.com/content/37700?clickSource=search

Kukučka, ktorá stráži čas

Niekedy letí čas tak rýchlo, že ani nevieme či máme za sebou jednu či päť hodín práce. Ak ste si na záhradke za domom zvykli na odbíjanie hodín kostolnej veže, softvér Cuckoo je tým, čo potrebujete do svojho mobilu. V stanovenom rozpätí denných hodín sa každých 60 minút ohlási prednastaveným zvukom, aby ste vedeli že máte o ďalšiu hodinu času menej. Možno si spomínate na náramkové hodinky, ktoré mali podobnú funkciu. Nuž prečo by mal práve mobil zaostávať?

Dostupnosť: http://store.ovi.com/content/42234?clickSource=browse&contentArea=applications

Máte nadváhu?

Záleží na tom, ako sa na to pozeráte. Ak by ste chceli predsa len vedieť, ako je to s vašou váhou v skutočnosti, zoberte si na pomoc softvér Ideal Weight. Nielenže zhodnotí vaše miery, ale prezradí vám aj to, na akú plochu natierate po každom kúpaní telové mlieko.

Dostupnosť: http://store.ovi.com/content/39916?clickSource=browse&contentArea=applications