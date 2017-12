Sci-fi sa stalo skutočnosťou

Ak milujete fantastiku, veda vás tento týždeň potešila. Nemyslíme voľby, skôr možný život na Titane, vesmírnu plachetnicu i prenajímateľnú súkromnú stanicu.

Najväčšie kontroverzie tento týždeň vyvolala správa, že na Titane by teoreticky mohol jestvovať život. Samozrejme, takáto interpretácia údajov zo sondy Cassini je len jednou z množstva možných, azda dokonca nie veľmi pravdepodobnou. Nemusel by to však byť márny nápad. Možno je najvyšší čas obrátiť pohľady na okolie Saturnu. Mars môže chvíľu počkať.

Vedci si spočiatku mysleli, že našli topánku starú nanajvýš niekoľko stoviek rokov. Keď však prišli výsledky rádiouhlikového datovania, zrejme ich prekvapili. Topánka so zachovanými šnúrkami z Arménska mala päťtisícpäťsto rokov a stala sa najstaršou dochovanou obuvou. Už len vysvetliť, prečo v nej bola tráva, kto topánku používal a kde obuv opravovali. Posledná informácia by potešila aj dnes.

Keď už sme pri archeológoch, na území Británie našli pravdepodobne pohrebisko plné kostí bývalých gladiátorov. Mnohé pozostatky totiž vykazovali poranenie či uhryznutia od divokých zvierat, ktoré v prirodzenom prostredí jednoducho v tej časti sveta nežili. Menej sa nám však pozdáva nasledujúci nápad vedcov: síce po našich volebných výsledkoch prechovávame k „širokej verejnosti“ istú dávku optimizmu, no hlasovať, čím bezhlaví ľudia z Yorku boli? To môže skončiť podobným rozhodnutím, ako že kráľ starých Slovákov patrí do Bratislavy.

Dve dobré správy zažilo aj skúmanie kozmu. Jedna potešila najmä amerického prezidenta Baracka Obamu, druhá ešte o čosi viac čitateľov vedeckej fantastiky. V prvom prípade sa súkromná spoločnosť Bigelow pochválila, že už môže stavať privátne kozmické základne. Alebo stanice, podľa požiadaviek zákazníka a najmä jeho solventnosti, pobyt kozmonautov firma ponúka krajinám – podľa služieb a priestoru – iba za štyristo miliónov dolárov. Ročne.

Chválil sa však aj japonská kozmická agentúra Jaxa. Vesmírnej lodi Ikaros sa podarilo roztvoriť plachtu. Sedemdňová úspešná operácia možno odštartuje nové obdobie dobývania kozmu. V kozme sa budú preháňať vesmírne plachetnice.

A nakoniec, predpokladáme, že budúca slovenská vláda sa zmení. Čo to však znamená pre vedu, netrúfame si zatiaľ odhadnúť. V ideálnom prípade by sa jej financovanie aspoň začalo blížiť vyspelým krajinám. Znalostná ekonomika totiž nezačína prácou za výrobným pásom. Ani schopnosťou špendliť nástenky.