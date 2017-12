Americkí rodičia a učitelia budujú s Facebookom online vzdelávanie detí

Facebook sa spojil s americkou Národnou asociáciou pre rodičov a učiteľov, aby spoločne vybudovali program online vzdelávania detí. Mali by ich naučiť viac o pojmoch ako kyberšikana, správne online občianstvo či online bezpečnosť.

11. jún 2010 o 0:00 (sita)

Keďže ich partnerstvo sa len začína, zatiaľ neprezradili detaily o tom, aké konkrétne majú plány a ako budú postupovať. Hovorca najväčšej sociálnej siete na webe Barry Schnitt prezradil, že nebudú deti vzdelávať len čo sa týka pôsobenia na Facebooku, ale všeobecne na internete. "Čoskoro im dokážeme vštepovať zodpovedné správanie sa," uviedol.

Riaditeľka fóra pre otázky online bezpečnosti Connectsafely.org Anne Collier spojenie Facebooku a združenia rodičov a učiteľov víta. "Život online a offline musí byť súčasťou života dieťaťa. Musíme ich učiť v školách aj doma, už to nie je len vec digitálnych technológií," vysvetlila. Americkej odborníčke na online právo Parry Aftab sa tiež program veľmi páči.

Podľa nej je veľmi dôležité, aby sa rodičia neobávali technológií, ale aby ich využili ako výhodu komunikácie so svojimi deťmi. "Nie je to o tom, že ich to prinútite vypnúť, nie je to o zastrašovacích taktikách. Celé je to o tom, aby sme naučili naše deti prežiť v tomto digitálnom svete," uviedla.