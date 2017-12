Vesmírna plachetnica už roztiahla plachtu

Sedem dní trvalo, kým sa vesmírnej lodi Ikaros podarilo roztvoriť plachtu pokrytú tenkou vrstvou solárnych článkov.

11. jún 2010 o 17:14 SITA

BRATISLAVA Predstavitelia Japonskej agentúry pre výskum vesmíru (JAXA) oznámili, že plachta medziplanetárnej sondy Ikaros (Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation of the Sun) sa v stredu 10. júna úspešne rozvinula. Stalo sa tak vo vzdialenosti približne sedem miliónov kilometrov od Zeme.

Ikaros spoločne s kozmickou sondou Planet-C (Akatsuki), ktorej úlohou je monitorovať Venušu, vyniesla do vesmíru raketa H-2A v piatok 21. mája. Sonda pomenovaná podľa postavy Ikara z gréckej mytológie bude na svoj pohyb medzi rôznymi miestami Slnečnej sústavy využívať namiesto klasických pohonných hmôt tlak slnečného žiarenia.

Na tento účel je vybavená 14 metrov širokou plachtou, ktorú pokrýva tenká vrstva solárnych článkov. Rozvíjanie plachty sa začalo 3. júna.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.