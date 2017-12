Investície do reklamy na internete rastú. SDĽ míňa najviac

Investície zadávateľov do marketingovej komunikácie na internete vzrástli v máji medzimesačne o 9 percent. Najrýchlejšie narástol segment politickej reklamy.

11. jún 2010 o 14:10 SITA

BRATISLAVA. Investície zadávateľov do marketingovej komunikácie na internete vzrástli v máji medzimesačne o 9 percent. Uvádza sa to v monitoringu reklamných výdavkov na slovenskom internete Admosphere spoločnosti Mediaresearch Slovakia.

V máji zadávatelia investovali na internete takmer 1,425 mil. eur, čo je oproti aprílu nárast o 116,546 tis. eur. Najviac reklamy zadali inzerenti z oblasti cestovného ruchu. Najrýchlejšie narástol segment politickej reklamy, v rámci politických subjektov do reklamy na internete najviac investovala SDĽ.

Blížiaca sa dovolenková sezóna a s ňou spojené aktivity reklamných zadávateľov sa premietli aj do reklamných investícií. Medzi produktovými segmentmi jednoznačne dominuje sféra "cestovné agentúry, kancelárie a iné rezervačné a súvisiace činnosti“, na ktorú pripadlo približne 10 % všetkých investícií do reklamy na internete za mesiac máj.

Do prvej trojky sa dostali e-shopy so širokospektrálnou ponukou, ktoré projekt Admosphere uvádza pod produktovou kategóriou "široký sortiment“. V rámci investícií do kampaní e-shopov zohral dôležitú úlohu vstup projektu klikshop.sk na slovenský trh a jeho úvodná pomerne robustná investícia do marketingovej komunikácie na internete.

Vrcholiaca kampaň pred parlamentnými voľbami na Slovensku v máji naplno zasiahla už aj slovenský internet. Politické strany a kandidáti politických strán investovali do reklamy na internete v súčte 31 288 eur. Suverénne najaktívnejšia bola mimoparlamentná SDĽ, na ktorú pripadá 20.296 eur, čo je viac ako 64 percent zo všetkých prostriedkov investovaných do politickej reklamy na internete.