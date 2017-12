Podmorský Bioshock nekončí, bude pokračovanie

11. jún 2010 o 8:30 Ján Kordoš

Prvý výlet do podmorského sveta Rapture sa uskutočnil v auguste 2007 a napriek nie veľmi príjemnej mediálnej masáži ho môžeme považovať za zaujímavý a pohlcujúci. Vývojársky tím Irrational Games (napríklad System Shock 2) to jednoducho vie uhrať tak, aby sa i pomerne prostý koncept ligotal v hráčových očiach ako diamant.

Pokračovanie bolo zverené inému zoskupeniu – hoci si 2K Marin neviedli zle, Bioshock 2, ktorý sa objavil vo februári tohto roku, už toľko vody nenamútil. Mali sme do činenia s kvalitným projektom, chýbala mu však, žiaľ, potrebná atmosféra. Momentálne Irrational Games na čele s vizionárom Kenom Levinom pracujú na zatiaľ nepredstavenom projekte, v 2K Marin poctivo makajú na novom XCOM-e.

A prečo toto historické okienko? Vydavateľ Take Two chce i naďalej podporovať značku Bioshock, pretože patrí k dôležitým v hernom priemysle a samozrejme i v portfóliu vydavateľa. Po troch miliónoch predaných kusov dvojky dostane tretie dobrodružstvo z Rapture do rúk znovu iný vývojársky tím. V Take Two sú presvedčení, že zápletka Bioshocku ešte nie je dostatočne rozmotaná a mohli by sme sa dočkať i šiestich dielov podobne ako v prípade Star Wars. Prequel by zlým riešením nebol.

Teraz sa môžeme pustiť na tenký ľad mystifikácii – kto by mohol na Bioshocku 3 začať pracovať? Rockstar môžeme automaticky vyškrtnúť, pôjde o interný vývojársky tím... tak napríklad 2K Czech finišujú s Mafiou 2 a neohlásili nič, na čom by po vydaní pracovali. Čo vy na to, bude správny tip ukázanie prstom na českých vývojárov?

