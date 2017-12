Novinky z Take Two: Mafia 2, Red Dead Redemption, Max Payne 3, GTA 4

10. jún 2010

Ďalšou pozitívnou informáciou je počet kópií westernovej akcie Red Dead Redemption, ktorá bola z dielní Rockstar San Diego vyexpedovaná – celkovo 5 miliónov kusov hry zavítalo do obchodov. Nemôžeme síce tvrdiť, že toto číslo bude súhlasiť i s celkovou predajnosťou, no dopyt po titule je obrovský, takže si možno tento projekt na seba i po dlhoročnom vývoja zarobí. Grand Theft Auto IV zas prekonalo hranicu 17 miliónov kusov.

Z týchto informácií v Take Two napokon vydedukovali, že ak dajú svojim hrám dostatočne dlhý čas na prípravu, vyplatí sa to. Je to samozrejme pravda, Red Dead Redemption navyše zabodovalo žánrom, ktorý je zastúpený v minimálnej miere, navyše western s otvoreným svetom tu bol naposledy pred dlhými rokmi. Možno si na hru Gun ešte pamätáte. Preto sa v Take Two rozhodli znovu posunúť dátum vydania akčného titulu Max Payne 3.

Pôvodne sa hra mala objaviť minulú zimu, zrejme aj rozhorčené hlasy fanúšikov prinútili hru prepracovať. Postupné posúvanie dátumu vydania sa zastavilo v rozmedzí august-október 2010. Neplatí už ani to, Max Payne bol definitívne presunutý na fiškálny rok 2011 (november 2010 – október 2011) a niečo nám nahovára, že Max to tento rok zrejme nestihne. Chvalabohu alebo žiaľbohu? Určite bude zaujímavé sledovať ako ďalšie odloženie hre prospeje a či bude fungovať podobný princíp ako pri Red Dead Redemption. Taktiež sa nám nový Max príliš nepáči. A samozrejme sme zvedaví i na predajnosť Mafie 2. Zarobí si vôbec na svoj dlhročný vývoj?

