2010 World Cup South Africa - Slováci majstrami sveta

9. jún 2010 o 18:35 Ján Kordoš

Konečne sa to podarilo! S blížiacimi sa Majstrovstvami sveta vo futbale je hlúpe pýtať sa, o čo vlastne ide. Ak i napriek tomu nechápavo snoríte v mysli, o čomže článok bude, táto recenzia nemá pre vás prakticky žiadny význam. O futbale ste počuli len od známych a chlapíci naháňajúci guľatú vec po trávniku sú vám ukradnutí. My ostatní si konečne môžeme povedať, že si tohtoročný virtuálny World Cup vychutnáme. Sme tam totiž aj my.

Je to paradoxné, ale tým, že sa slovenská reprezentácia prebojovala na záverečný šampionát, je samotná hrateľnosť akási lepšia, krajšia, príťažlivejšia. Stačí si to ironicky porovnať už len s recenziami zatrpknutých českých médií. Prvou vecou, ktorú si istotne vyskúšate, je samozrejme samotný šampionát, respektíve jeho záverečná fáza. Keďže je 2010 World Cup South Africa oficiálnym produktom, obsahuje všetko to, čo uvidíme i na televíznych obrazovkách: oficiálne logo, maskot, lopta, farebné spracovanie... jednoducho komerčný produkt zameraný na masy. Avšak chutí báječne.



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Na výber je už spomínaný záverečný turnaj, môžete však znovu vyhrať i kvalifikačnú skupinu (čo čert nechcel, tí Slovinci sú otravní aj virtuálne – dokonca viac ako Česi a Poliaci!) a to za ktorýkoľvek z takmer dvoch stoviek reprezentačných tímov z každého kontinentu. Pri našich hráčov je príjemné počúvať (konečne) nadabovanie mien, ktoré sa týkajú úplne každého hráča, takže v obrane operuje dvojica Martin Škrteľ a Ďurica, na krajoch ťahajú loptu dopredu Pekarík so Zábavníkom, v strede operuje Hamšík s Karhanom, v útoku sypú góly Šesták s Vittekom a hra samozrejme pozná aj Stocha s Weissom. Jednoducho to je príjemný pocit. Každý tím má navyše akoby svojský rukopis, inak hrajú naši, iným spôsobom Česi či Slovinci. Je to samozrejme i výsledkom rozostavanie hráčov na jednotlivých postoch, no ani klasika 4-2-2 4-4-2 neznamená vždy to isté. Markantné je to hlavne pri adeptoch na titul. Taliani hrajú svoj podivne chaotický futbal, Španieli premenia aj nemožné, Brazílčania robia s loptou divy. Tieto momenty si však najlepšie uvedomíte pri hraní proti mužstvám v našej skupine. Možno sa budete ťažšie presadzovať proti tvrdým Novozélanďanom ako otvorenej hre Talianov. Na určitých postoch je vidieť i kvalitu samotného hráča, jeho základné atribúty. Okrem sily, presnosti prihrávok je to napríklad aj rýchlosť. Ak sa teda Vittek už rozbehne, odstaviť ho od lopty nie je jednoduché.

Hodnotenie odlišného futbalu od mužstiev ešte viac rezonuje pri sledovaní hry afrických klubov. Tie dokážu neúnavne ťahať hru smerom dopredu, no zároveň zabúdajú na zadné vrátka a skutočne majú problémy s disciplínou, častejšie faulujú. Keď už to je oficiálna hra, je dobre vedieť, že sa niekto pohral i s týmito dôležitými „maličkosťami“. Okrem súpisiek sa tentoraz dostalo i na známych trénerov, nášho Weissa ako najmladšieho zástupcu na šampionáte však nehľadajte, i keď to je samozrejme veľká škoda.

Samotné hranie je príjemné na pohľad, na strednej obtiažnosti i pohodovo hrateľné. Prihrávky nie sú vždy presné, strojovo ideálne, avšak umelá inteligencia si zaslúži pochvalu. Nie raz vás vaši spoluhráči prekvapia svojim pohybom, bezbolestne funguje i preberanie si hráčov a ak so stredným obrancom chcete vziať loptu hráčovi, ktorý zo stredu trieli k čiare, viete, že vás na poste stopéra niekto zaskočí. Podobne to funguje pri zálohe – hráči si hľadajú vhodnú pozíciu, snažia sa uvoľniť a ak je príležitosť ideálna, rukou vám ukážu, nech im pošlete loptu do behu. Ešte krajšie však je, že súper robí chyby. Nepresnosti pri streľbe nebudeme komentovať, bolo by nepríjemné, keby z každej šance padol do vašej brány gól. To sa mimochodom deje so železnou pravidelnosťou pri hre proti Španielom – jednoducho ako najväčším favoritom im tam spadne všetko. Na druhú stranu sa títo borci nie pre ich modré oči stali mašinou na výhry.

Obrancovia môžu podceniť situáciu, netrafiť loptu a rýchly brejk s prečíslením už pohodlne premeníte. Alebo trestuhodne zahodíte ponúkanú šancu. Taktiež rozohrávka nie je vždy dokonalá a tak ako sa do zložitých a nezmyselných prihrávok zamotáte raz za čas vy, činí tak i súper. Nie tí najlepší, to dá rozum, na ich hru je radosť pozerať a hlavne ako sa jednotliví hráči uvoľňujú a sú neustále v pohybe. Tento pocit z krásnej hry je úžasný a hoci budete nadávať na to, že teraz musí ten hnusný počítač podvádzať, pretože TOTO nie je možné, ide len o silu daného mužstva.

Čo sa však jednoznačne nepodarilo a pri samotnom hraní to pocítite, je posudzovanie jednotlivých zákrokov pánmi v čiernom, či necitlivé mávanie ofsajdov. Fauly boli vždy veľkou slabinou futbalových simulácií – respektíve ich hodnotenie rozhodcami. Tí síce tentoraz behajú po ihrisku a môžu dokonca aj zasiahnuť do hry, keď ju nešťastne tečujú, ale fauly pískajú podivne. Určiť váhu jednotlivých zákrokov je samozrejme náročné a hodnotenie ich posudzovania silne subjektívne, no príliš často uvidíte príliš úzkoprsé zapískanie či nepotrestanie fyzickej hry do tela. Počítačovú umelosť pocítite hlavne pri ofsajdoch. Sú pískané strojovo, na centimetre a hoci často správne, nájdete i momenty, kedy ide trochu o nezmyselné posúdenie v prípade, že vaša prihrávka smeruje na iného hráča, než na toho v postavení mimo hry.

Aby sa na čiernych len nekydalo: dokážu dať výhodu (a tentoraz máme možnosť rýchlej rozohrávky bez zdržovania a z následného prečíslenia, prekvapenia dať gól... juchuchú) a pamätajú si zákroky, takže nechutne prasácke šmýkačky mimo hráča držiaceho loptu potrestajú žltým papierikom i spätne. Vo všeobecnosti ale platí, ak nechcete dostávať zbytočné karty, do kĺzačiek sa púšťajte jedine vtedy, ak viete, že nepôjde o kontroverzný zákrok a radšej sa presadzujte osobnou obranou. Pomáha to, fyzikálny model lopty je úžasný, niektoré tečované lopty sú vtipné – teda pokým skončia v súperovej bráne, na časomiere beží 88. minúta a tento zásah vám zabezpečí postup. V opačnom prípade to rozhodne nefunguje a túto vlastnosť hry si pochvaľovať nebudete.

Systém streľby ostal zachovaný, nie je to pálenie z každej príležitosti, z každej pozície, vždy, ak ste vo vápne. Hráčovi musí vyjsť krok, nesmie byť tesne bránený, inak je veľmi pravdepodobné, že mu tam súper vloží nohu a taktiež rany z prvej nemusia mať dostatočnú razanciu. Toto už veľmi dobre poznáme z predošlej FIFA 10 a počas hry si tak užijete dostatok futbalových momentov, pri ktorých vstanete zo stoličky, pretože chýbali milimetre či ste to tam už skutočne videli. Nacvičené momenty a situácie nefungujú, nenájdete stopercentný recept na vsietenie gólu. Ťahanie lopty po krídle si vyžaduje adekvátne kvalitných hráčov (my tých dvoch mladých pobehajov máme, všakže...) a prispôsobenie taktiky. Nie každý je rodený strelec, nedokáže tak presne namieriť či vypáliť. Centrovanie lopty do vápna či prihrávky v ňom musia mať oči, inak ich súper zachytí. Treba futbal trochu poznať. Nový je systém zahrávania pokutových kopov – nie je to zlé, dvojtlačítkový spôsob určenia presnosti, sily kopu a následného umiestnenia (a klamania či Panenkovho vršovického dloubáku) však vyžaduje cvik. A na to máme tréning, takže prskať síru nebudeme. Penalta sa totiž chytiť nedá, len zle kopnúť.

Zopár teplých slov si zaslúži aj hra brankárov. Konečne to nie sú hlupáci uväznení v šestnástke. Vedia správne vyhodnotiť situáciu – kedy loptu radšej vyboxovať a kedy chytiť, kedy sa po nej hodiť pod hráčove nohy... dokonca už vedia aj vhodne vybehnúť, je možné im i prihrať pri rozohrávke z defenzívneho postavenia (konečne to funguje a viete súpera vylákať z ulity a potom rýchlou kontrou po rozohrávke Zábavník-Hamšík-Stoch-Šesták udrieť, až to zabolí.. súpera samozrejme). Nedomrvia to, nerobia zbytočné chyby a dokážu vytiahnuť bravúrny zákrok. Celá hra je jednoducho príjemná na pohľad. Nie je to príliš umelé, niektoré nahrávky odskakujú od nohy, všetky spracovania lopty nie sú dokonalé, nie vždy je možné prihrať a niekedy hráči i zaluftujú. Idylka. Obranná činnosť síce stále nie je dokonalá a je to náročnejšie, no pokojne sa dá hrať i na remízu, len to musíte vedieť a prispôsobiť tomu zostavu – áno, aj to funguje.

Ešte jeden postreh z hrania. Počas zápasu sa výrazne prejavuje motivácia hráčov. Povedzme, že po polčase prehrávate so (hnusnými, presnými, simulujúcimi) Španielmi 1:3. Druhé dejstvo prináša jednoznačný obraz: hrá sa na polovici Španielov, naši tlačia, majú šance, súper sa nepúšťa príliš dopredu, je okamžite tesne atakovaný motivovanými Slovákmi! Úplne iný obraz hry. Z veľkého tlaku sa vám podarí vsietiť potrebný gól a záverečné minúty budú neskutočným peklom, dokonca badať i nervozitu, nepresnejšie rozohrávky inak božských hráčov v červenom. To, či dáte ďalší gól alebo nie, je už samozrejme na vašom ume. Pri momentoch, kedy sa musí súper snažiť, sa naozaj púšťa i on do riskantnejšej hry, viac útočí, tlačí sa dopredu – čo môžete využiť. Podobne i pri obrane. Musíte zažiť, aby ste pochopili.

Dobre, máme za sebou možno až príliš subjektívne hodnotené dojmy z hrania – pre niekoho kopec prázdnych rečí, pre iného to, prečo do toho ísť alebo nie. Poďme však i na fakty. Máme tu 199 národných tímov, možnosť hrania rýchleho zápasu, spomínaný šampionát, Be a Pro mód (vytvoríte si vlastného hráča a hráte akoby akčnú hru z pohľadu externej kamery) alebo špecialitku Captain Your Country. Túto poslednú alternatívu si rozoberieme bližšie, odpadne nám aspoň precíznejšie vysvetľovanie Be a Pro módu, ktorý je postavený na rovnakých základoch. Vytvoríte si hráča, ktorý je automaticky členom širšieho základu. Samotné zápolenie začína ešte pred kvalifikáciou, kedy v prípravných zápasoch dostanete šancu presvedčiť trénera o tom, aby vás z B-mužstva preradil do rezervy, následne do širšieho A-kádra, na lavičku náhradníkov a potom i na trávnik v Afrike s kapitánskou páskou. Každý zápas je pre vás dôležitý, vaše hodnotenie ovplyvňujete vy sami i predvedená hra mužstva. Už teda nestačí len presne nahrávať a sebecky naberať vyššie skóre. Musíte sa presadiť ako tím. Po výbere pozície musíte plniť taktické pokyny od postu vyplývajúce: pohybovať sa vo vybranom priestore pri obrannej a útočnej činnosti, dopredu čítať hru súpera, zónovo i osobne brániť, pýtať si prihrávku. Obranca má iné úlohy ako záložník a tento mód treba vrelo odporučiť krčmovým odborníkom na futbal, politiku a vôbec všetko.

Ďalším bonusom sú špeciálne vybrané zápasy, v ktorých môžete zmeniť históriu, zväčša odvrátiť nepriaznivý stav. Stačí ak spomenieme, že medzi nimi nájdete napríklad slávny barážový zápas medzi Írskom a Francúzskom alebo dokonca i naše derby Česko – Slovensko, kde na Letnej v 76. minúte svieti na svetelnej tabuli stav 1:2. Žiaľ, musíte ho zvrátiť, čo samozrejme odmietnete a len tak z cviku si dáte okamžite prípravný zápas, v ktorom "pepíkom" ukážete ešte horší scenár. Výrazne sa do popredia derie i online podpora. Tá je už tradične lákadlom pre hardcore hráčov, možno však zláka i ostatných. Okrem rýchlych zápasov môžete zápoliť o virtuálny pohár, pričom výsledky zápasov a vaše výkony sa zarátajú podľa národnosti k vybranému štátu. Hrať je možné i v Be a Pro móde, kedy sa na ihrisko postaví až štvorica hráčov pod rukami živých ľudí. Online prepojenie na vás vyskakuje spoza každého rohu a láka na vyprášenie kožuchu nadutého Taliana – berte ohľad na to, že silnejší sú skutočne silnejší a často žiaľ všetko nezávisí len od hráčových schopností, ale aj od vybraného tímu. Na jednu stranu pochopiteľné a potrebná výzva, na druhú mierne frustrujúce. O to viac ale poteší tvrdo vybojovaná výhra.

Spracovanie dosahuje už tradične vysokú úroveň – po grafickej stránke i zvukovej. Samotné dianie na obrazovke vyzerá úžasne a jednotlivé animácie pohybov sú nerozoznateľné od skutočného zápasu. Každý z hráčov má navyše vybraný model radovania sa po góle. Ako futbalový zážitok vyzerá dobre, tak zle dopadli naši hráči: takmer nik sa nepodobá, prijateľnú podobu registrujete maximálne z veľkej diaľky, ale dokonca ani taká hviezda ako Hamšík nemá svoje typické črty. Dobre, Škrteľ má holú hlavu a je robustný, no to veľa práce vývojárom nedalo, tvárou sa ale príliš nepodobá. Zvukovo ide o pestrú hru. Oficiálny soundtrack zložený z prevažne afrických skladieb – samozrejme oficiálnych – príjemne podfarbuje prvý šampionát na čiernom kontinente. Ozvučenie zápasu je úžasné – domáci diváci fandia, pri súperovom tlačení pískajú a možno išlo len o zbožné prianie, ale autor článku počul aj tradičné „my chceme gól“. Alebo mu z toho futbalu už šibe. Dvojica komentátorov odvádza poctivú robotu, frázy sa až tak často neopakujú, avšak veľmi rýchlo ich prestanete vnímať a počúvať.

Ako z toho celého von? 2010 World Cup South Africa je vynikajúca hra, podarený futbalový simulátor. To, že prezentuje „len“ svetový šampionát, je tentoraz pre nás, Slovákov, jedine kladom, pretože si ho o to viac užijeme. Nie je to ako po minulé roky, tento efekt skutočne funguje. Navyše sa to elegantne hrá, cítite radosť z predvedeného prejavu. Chyby sa nájdu a istotne – je to hra určená iba pre tento šampionát, nenájdete tu ligové súťaže alebo čokoľvek iné, avšak... proste keď už sa tam naši dostali, dostala i hra iný cveng. Menšie prehrešky (nezmyselné dobiehanie lopty, ak ide od súpera alebo viditeľne lepšia hra súpera pri bránení) sa dajú v hrateľnosti prepáčiť. Teraz už len držať palce našim pred obrazovkami.