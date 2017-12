iPod Touch: Need for Speed: Shift – volant do ruky

9. jún 2010 o 17:20 Ján Kordoš

Priniesli sme vám krátky pohľad na preteky Undercover pre iPod – pre PC a veľké konzoly nepodarok, pre prenosné zariadenia príjemná zábava. Ako môže naopak dopadnúť hra, ktorá sa snažila zanechať za sebou mainstreamových hráčov nepoužívajúcich správne brzdu (a nehrajúcich sa s plynom...)? Pritvrdilo sa pri „veľkom“ Shifte a ten „malý“ taktiež príliš nezaostáva, aj keď arkádovosť v sebe nezaprie.

Tentoraz žiadny pouličný tuning a ani naháňačky s políciou, ide sa pretekať. Okrem klasických okruhov a pretekov z bodu A do bodu B nás napríklad čaká eliminácia (po každom kole odpadne jeden jazdec) alebo snaha o pokorenie času najlepšieho kola. Úplne to stačí a ani si nevšimnete, že súťažíte vždy iba vo štvorici. Celkovo dostávame 28 jednotlivých pretekov rozdelených do štyroch oblastí, za každý je k dispozícii finančná odmena a samozrejme i várka skúseností, ktoré počas jazdy získate. Dalo by sa povedať, že ide o klasické preteky, ktoré prinútia neskúsených snažiť sa a harcovníkov užívať si.

Do nadpriemerných vôd však Need for Speed: Shift pre iPod dvíha hneď niekoľko dôležitých vlastnosti. Na svet sa možno pozerať hneď z niekoľkých pohľadov, pričom novinkou je ten spoza volantu. Je síce pravdou, že interiér vozidiel sa mení, je však i tak pomerne strohý a navyše nefungujú jednotlivé analógové ukazovatele rýchlosti a otáčok. Podivné. Je to však omnoho dynamickejšie, než pohľad spoza auta, dodáva pretekom potrebnú šťavu. Fungujú i efekty z „veľkého“ Shiftu, kedy sa po náraze kamera nepríjemne roztrasie, obraz stratí farbu a čiernobiela mazanica prehľadnosti nepridáva = strácate drahocenný čas, súperi vás obiehajú.

Ďalším plusom, primárne pre dlhodobejších hráčov, je systém skúseností. Už ho dobre poznáme, ale pre istotu menšie resumé: počas preteku dostávate body skúsenosti rozdelené na dva smery: jazdecké a agresívne. Prvé menované za dodržiavanie ideálnej stopy, správne vybranie zákruty či predbehnutie, agresívnosť zvyšujete nárazmi do súpera či pri jazde v závese za nim. Podľa toho sa profilujete ako jazdec agresívny či naopak s jazdeckým umom. Oba druhy bodov sa po jazde sčítajú a daný počet vám pribudne na konto. Po získaní určitého počtu skúsenosti ako v každom inom RPG poskočíte o úroveň vyššie. Nemá to výrazný vplyv na hrateľnosť, ale výrazne to podporuje snahu poskočiť o level vyššie a ukázať priateľom svoj profil.

Počet vozidiel je dostatočne bohatý (dvadsať úplne stačí - nové si postupne odomykáte) a rozhodne sa nebudete hnať za plnou garážou, ale každého tátoša si najprv vylepšíte v piatich oblastiach (rýchlosť, akcelerácia, pneumatiky, karoséria, nitro), aby ste z neho dostali maximum. Ak dosiahnete strop, stačí zopár pretekov na tratiach, ktoré už máte za sebou, finančnú odmenu spoločne so skúsenosťami dostanete tak či tak a aspoň si polepšíte a našetríte na lepšieho tátoša. Tento systém motivuje k hraniu i po hodinách krúženia na okruhoch a vôbec nebudete nešťastní, ak skončíte na druhom či treťom mieste – i to je hodnotené a aspoň sa naučíte zdolať efektívne trať.

Vynikajúci pocit z jazdy sa samozrejme na iPode simulovať nedá, o to sa ani nesnaží a nik vám tu neťahá popod nos medové fúzy: Shift je síce arkáda, ale taká, kde musíte takmer do každej zákruty brzdiť (vo vhodný moment, na správnom mieste a adekvátne dlhú dobu), navyše do nej nestačí vojsť ledabolo, ale po najvhodnejšej stope. A taktiež na trati samozrejme nie ste sami. Celé je to príjemne zvládnuté, takže sa musíte snažiť a učiť sa, takáto jazda vás baví, pretože progres vo vašom štýle je cítiť. Nemáte dojem ako pri klasických arkádach, kde ide predovšetkým o postreh – tu sa dá vyhrať i so slabším vozidlom, len to jednoducho musíte vedieť.

Technické spracovanie nepotrebuje široký komentár: je proste úžasné. Či sa pozriete na obrázky alebo sa započúvate do zvuku motoru alebo hudby hrajúcej pri jazde (samozrejme EA si zabezpečilo kvalitný soundtrack), všetko šľape na jednotku. Horšie je to s podivnosťami typu: na chodníku auto viditeľne brzdí, hoc na to dôvod nie je žiadny. Ide len o asfalt svetlejšej farby než ten, ktorý na vás pozerá z vozovky. Je to hlúpe, pretože tento pás nie je oddelený bariérami a automaticky nefunguje tesná jazda pri rohoch budov či iných objektov. Druhou chybičkou krásy je už klasika: keď do vás napáli súper, odnesiete si to vy, ak vy do neho, taktiež väčšinou vy, respektíve viac problémov narobíte skôr sebe.

Inak sa však nedá Need for Speed: Shift mnoho vytknúť. Ide o skvelý projekt pre iPod, ktorý je jednotkou vo svojom žánri. Ponúka výzvu, dlhotrvajúcu zábavu, skvelý systém odmien, vynikajúce spracovanie a... a je to jednoducho chytľavé. Ovládanie klasickým nakláňaním iPodu by mohlo byť o čosi presnejšie, ale o to viac sa budete nakláňať vy na stoličke i s prístrojom – potom pozor, obraz sa automaticky presúva z vodorovného na zvislý.

HODNOTENIE: 8,5 / 10