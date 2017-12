Futbalová FIFA 11 predstavená

9. jún 2010 o 16:50 Ján Kordoš

Prvou väčšou novinkou sa stane prítomnosť tzv. Osobnosť+, ktorá zabezpečí pre každého hráča individuálne schopnosti a futbalové klady či naopak zápory. Autentické vlastnosti samozrejme nebudú mať všetci hráči podľa reálnej predlohy, bude ich však dostatok na to, aby sme si mohli zložiť mančaft z jednotlivcov, ktorí disponujú individuálnymi schopnosťami vhodnými do vybranej taktiky. Herný engine totiž v novom ročníku dosiahol úroveň, ktorá dovoľuje práve tento druh dominancie vybraných hráčov. Každý z futbalistov bude disponovať 36 atribútmi a 57 schopnosťami, ktoré rozdeľuje až 1700 skautov a editorov. Tí sledujú hráčov po celom svete, zozbierané informácie vyhodnocujú a následne dopĺňajú do databázy.

Istotne sa z FIFA 11 nestane Football Manager so svojimi prepracovanými štatistikami, no výrazný posun v jednotlivých atribútoch istotne pocítime. Inak sa totiž chová na svojom poste každý hráč. Stačí sa pozrieť na to ako si s obranou pravidelne poradí Wayne Rooney, čo robí Messi v Barcelone či Kaka v Reale Madrid. Samozrejme bude záležať aj na fyzických atribútoch hráča. Pozrite sa na našu reprezentačnú lavičku: iný druh útočníka je Vittek a iným je Šesták. Podobne sa budú od seba odlišovať i jednotliví brankári, takže veríme, že Čech začne zmätkovať. Ehm.

Výraznými zmenami prejde aj systém prihrávok, pri ktorom sa ukáže schopnosť hráča ovládať gamepad a taktiež načasovanie prihrávky a samozrejme i jej presnosť a sila. Tento nový spôsob by mal zmeniť chybné rozohrávky vedené automaticky stlačením „pass buttonu“ a nasmerovania analógom. Nechajme sa prekvapiť, v hokejovom NHL to funguje výborne. Nová FIFA 11 sa už tradične objaví v priebehu tohtoročnej jesene.

