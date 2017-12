Orangutany špehujú ľudí. Baví ich to

Ľudoopice sa chcú pozerať na návštevníkov zoologických záhrad.

9. jún 2010 o 14:55 Tomáš Prokopčák

BRATISLAVA. Orangutany obľubujú ľudí. Rady sa na nich pozerajú, rovnako ako sa my radi pozeráme na tieto ľudoopy. Zistili to vedci na základe výskumu v austrálskej Melbournskej zoo.

Odborníci skúmali správanie hominidov a zisťovali, či dávajú prednosť súkromiu, alebo skôr miestam, kde je nielen vidieť na nich, ale odkiaľ aj oni vidia na ľudí. Výsledky ukázali, že orangutany sa až štyrikrát častejšie zdržujú na „verejných“ miestach. Pritom pozorujú návštevníkov zoologickej záhrady.

Táto štatistika odporuje starším hypotézam, ktoré tvrdili, že návštevníci spôsobujú ľudoopom stres. „Ak by orangutany považovali návštevníkov za stresujúcich, pravdepodobne by trávili menej času pri otvorenej časti okna a väčšinu času by sa jej vyhýbali,“ povedal podľa Daily Telegraph Paul Hemsworth, ktorý výskum viedol. Tvrdenia o strese označil za pochybné.

Teraz sa chcú vedci zamerať aj na ďalšie druhy živočíchov. Výskum by mal ukázať, či tiež dávajú prednosť prítomnosti ľudí, alebo sa jej radšej vyhýbajú.