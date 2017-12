Obedná pauza: pool pre dvoch

Poznáte to - trafte do dier všetky gule svojej farby, čiernu schovajte až ako poslednú... A hlavne vyzvite na zápas aj vášho kolegu či špolužiaka, keď už je to ten Multiplayer Pool .

9. jún 2010 o 11:30 Slavomír Benko

Písmo: A - | A + 0 0 Poznáte to - trafte do dier všetky gule svojej farby, bielu držte na stole, čiernu schovajte až ako poslednú... A hlavne vyzvite na zápas aj vášho kolegu či špolužiaka, keď už je to ten Multiplayer Pool. Ovládanie:

Myš.



Ak poznáte podobnú návykovú hru, o ktorú by ste sa chceli podeliť s našimi čitateľmi, alebo ste nebodaj vytvorili nejakú vlastnú, napíšte nám na adresu slavomir.benko@smeonline.sk. Už zajtra sa váš tip môže objaviť v našej rubrike.