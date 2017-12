Vitajte v kozme. U súkromníka

Už o niekoľko rokov môže vo vesmíre krúžiť súkromná stanica. Jej moduly Sundancer sú už navrhnuté.

9. jún 2010 o 0:00 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Máte dosť peňazí? Neviete, ako ich minúť? Boli ste už všade? Vydajte sa s nami do vesmíru: naša spoločnosť vám ponúka tridsaťdňový vesmírny pobyt na úplne prvej súkromnej kozmickej stanici.

Aj takto môže o pár rokov znieť reklama na projekt, ktorý pripravuje americká spoločnosť Bigelow Aerospace. Firma amerického veľkopodnikateľa s realitami sa zaoberá výskumom vesmírnych modulov. A sľubuje, že čochvíľa bude schopná vybudovať na obežnej dráhe vlastnú kozmickú stanicu.

Stačí štyristo miliónov

O štyri až päť rokov nemusí byť Medzinárodná vesmírna stanica ISS jediným laboratóriom s ľudskou posádkou. Spoločnosť tvrdí, že dokáže vybudovať vlastnú kozmickú stanicu. Chce ju prenajímať nielen turistom, ale aj krajinám, ktoré si nemôžu dovoliť vlastné zariadenie. Stačí zložiť štyristo miliónov dolárov. Ročne.

Podnikateľ sa netají, že na kozme chce zarobiť. „Musíte si uvedomiť, že takéto investície robíme preto, lebo si myslíme, že majú – koniec koncov – aj ekonomický zmysel,“ povedal Robert Bigelow americkému denníku The New York Times. Už teraz do vývoja a výskumu investoval stoosemdesiat miliónov dolárov a plánuje minúť ďalších tristo miliónov. Všetko platí z vlastných peňazí.

Nápad na súkromné dobývanie kozmu nie je nový. Za oficiálny program si ho zvolil aj americký prezident Barack Obama. Chce ušetriť peniaze.

Prostredníctvom Národného úradu pre letectvo a vesmír NASA sľúbil šesť miliárd dolárov na podporu súkromných spoločností, ktoré dokážu prispieť ku kozmickému výskumu. Hľadajú sa výrobcovia nákladných aj osobných rakiet, ktorí budú lacnejší ako Rusi (od nich si po konci raketoplánov budú Američania kupovať miesta v lodiach Sojuz), výrobcovia vesmírnych modulov aj sond.

Prvoradá je snaha zefektívniť vesmírne cesty a uvoľniť NASA ruky na dlhodobejšie projekty: napríklad pre sondu, ktorá z Marsu prinesie vzorky pôdy, či pilotovanú misiu na planétu.

Angažovanie súkromníkov prináša nové prístupy. Napríklad Bigelow sa rozhodol pre myšlienku, s ktorou NASA prišla v 60. rokoch. Jeho kozmická stanica bude nafukovacia. Kým pred päťdesiatimi rokmi chceli čosi podobné postaviť z gumy, podnikateľ a jeho inžinieri používajú nepriedušný mechúr opásaný vectranovým vláknom. Konštrukcia je údajne až šesťkrát pevnejšia, ako je nutné. Neohrozia ju ani nárazy iných kozmických telies.

Sú lacnejší

Samotné moduly Sundancer pre vesmírnu konštrukciu už firma vytvorila.

Prešli dokonca testami. Podľa Bigelowa zostáva „iba“ jeden problém: ako veľké miestnosti, ktoré by mohli slúžiť až tridsiatke obyvateľov, dostať na obežnú dráhu.

Spoločnosť už spolupracuje s firmou Boeing. Do roku 2014 má byť schopná vyslať do kozmu kapsulu, ktorá vynesie aj nafukovacie moduly realitného magnáta. Myšlienka „nafukovania“ sa znovu zapáčila aj americkému úradu. NASA už s Bigelowom rokuje o spolupráci. „Veríme, že môžeme NASA poslúžiť, lebo to dokážeme urobiť oveľa lacnejšie,“ dodal Bigelow.