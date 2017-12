Dungeon Siege 3 oficiálne oznámené

8. jún 2010 o 16:40 Ján Kordoš

Je to už niekoľko rokov, čo sme si toto akčné RPG v štýle Diablo len plne 3D užívali na našich obrazovkách. Prvé dva diely pripravil tím Gas Powered Games vedený Chrisom Taylorom pre Microsoft, tretí diel končí v rukách japonského giganta, ktorý sa snaží preraziť na západných trhoch. Novinkou je, že Dungeon Siege 3 sa neobjaví len na PC, ale aj herných konzolách Playstation 3 a Xbox 360.

Spolupracovať so skúsenými vývojármi z Obsidian Entertainment bude napríklad aj samotný Taylor v úlohe konzultanta. Dungeon Siege 3 by malo hráčom ponúknuť akčný systém hrania so silným RPG systémom v rozsiahlom svete, v ktorom má akékoľvek rozhodnutie aj svoje následky. Taylor je zo spolupráce s Obsidian Entertainment potešený a komentuje to slovami: „Sú to veľmi talentovaní vývojári, ktorí skutočne vedia, čo tvorba rozsiahleho a pútavého RPG zážitku obnáša. Nemohol som nájsť lepšiu zostavu, ktorá by mohla v sérii Dungeon Siege pokračovať.“

V podobnom duchu sa vyjadruje aj výkonný riaditeľ a spoluzakladateľ Obsidianu Feargus Urquhart: „Stať sa súčasťou odkazu Dungeon Siege je významným privilégiom a vzrušujúcou výzvou. Toto spojenie so Square Enix je míľnikom ako pre Obsidian, tak pre celú licenciu. Silné stránky oboch spoločností, ktoré spočívajú v podmanivých postavách a príbehu, sa naplno prejavia v Dungeon Siege 3.“ Nechajme však teraz stáť bokom oficiálne prehlásenia s umelými úsmevmi a potľapkávaním sa po pleciach a povedzme si i niečo o hre samotnej.

Príbeh Dungeon Siege 3 hovorí o rozpade krehkej rovnováhy jednotlivých frakcií v kráľovstve Ehb. Ako jeden z posledných predstaviteľov obrancov zeme nachádzajúcich sa v nemilosti musíte vybudovať mocnú Desiatu Légiu, aby ste zachránili bájnu zem pred prepadom do temnoty. Budete cestovať po celej krajine spoločne so skupinou spoločníkov (a spoločníčok), likvidovať rozmanité druhy nepriateľov a príšer pomocou chladných, kovových zbraní, hrotov šípov či mágie. Novinkou je možnosť pozvať do hrania kamaráta a nemusíte tak putovať osamotení, ale si užívate kooperatívny multiplayer. Jednotlivé triedy postáv so širokým rozsahom voliteľných schopností vám umožnia definovať si vlastného hrdinu podľa svojho gusta.

Veľmi sme zvedaví na formu ovplyvňovania príbehu jednotlivými rozhodovaniami. Nečakáme síce nič v štýle Zaklínača, Mass Effectu 2 či Dragon Age, no ak by hra obsahovala aspoň náznaky, výrazne by stúpla znovuhrateľnosť.

