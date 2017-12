Spúšťajú testovaciu prevádzku tiesňovej SMS

Testovaciu prevádzku služby tiesňovej SMS (emergency SMS) spúšťajú v rámci pilotného projektu modernizácie integrovaného záchranného systému na Slovensku.

BRATISLAVA 8. júna (SITA) - Cieľom je sprístupniť komunikáciu s linkou 112 pre nepočujúcich aj vtedy, ak pri sebe nemajú asistenta, príbuzného či inú osobu. Doteraz sa museli spoliehať iba na ich pomoc. Slovensko je medzi prvými krajinami Európskej únie, ktoré s testovaním služby tiesňových SMS začali.

Tiesňová SMS umožní kontaktovať koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému odoslaním esemesky na číslo 112. "Tiesňové hlásenie bude spracované podobne ako bežný tiesňový hovor. Celá textová komunikácia prebieha v reálnom čase a pripomína konverzáciu na internetovom chate. To znamená, že pisateľ dostane potvrdenie o doručení správy operátorovi a operátor vidí, či jeho odpoveď bola doručená,“ objasnil fungovanie služby štátny tajomník rezortu vnútra a splnomocnenec vlády SR pre integrovaný záchranný systém Jozef Buček.

Neoprávneným volaniam by mala zabrániť registrácia, ktorá bude podmienkou využívania tejto služby. Pri informovaní o službe a registrácii pomôžu organizácie združujúce nepočujúcich. „SMS správy sú dnes pre veľké množstvo osôb so sluchovým postihnutím jediným spôsobom komunikácie s okolitým svetom a preto verím, že pre týchto ľudí použitie esemesky na privolanie pomoci v núdzi bude prvým krokom v procese sprístupnenia integrovaného záchranného systému pre ľudí so sluchovým postihnutím,“ zhodnotila prezidentka občianskeho združenia Effeta zameraného na pomoc sluchovo postihnutým deťom a mládeži Anna Šmehilová.

„Okrem možnosti privolania policajnej hliadky nepočujúcim v prípade núdze sa zavedením služby tiesňovej SMS rozšíri aj okruh osôb, ktoré môžu polícií promptne nahlásiť poznatky napríklad k trestným činom alebo o hľadaných a nezvestných osobách," myslí si Daniel Džobanik z krajského policajného riaditeľstva v Prešove. Skúšobná prevádzka tiesňových SMS sa začne práve v Prešovskom kraji, kde sú pre tento účel vyhradené nové priestory simulačného a tréningového pracoviska, ktoré poskytuje umelé prostredie mimo „živého“ systému linky 112. Po otestovaní, zaškolení operátorov a informačnej kampani na zoznámenie nepočujúcich so službou bude možnosť posielania tiesňových SMS správ nasadená do ostrej prevádzky.