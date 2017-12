Krokodíly "surfujú" na morských prúdoch

Vedci to zistili pomocou monitorovania pohybu krokodílov morských, ktoré sa prostredníctvom morských prúdov dokázali presunúť až na vzdialenosť niekoľkých stoviek kilometrov.

8. jún 2010 o 15:25 SITA

BRATISLAVA. Krokodíly morské (Crocodylus porosus) využívajú na presuny dlhé aj niekoľko stoviek kilometrov morské prúdy. Zistili to austrálski vedci z The University of Queensland, podľa ktorých tento objav pomôže lepšie objasniť evolúciu krokodílov.

Odborníci najprv odchytili 20 krokodílov žijúcich v ústí rieky North Kennedy v austrálskom štáte Queensland, ktorým pripevnili na telo satelitné vysielače. Počas sledovaného obdobia vyplávalo osem zo sledovaných jedincov na otvorené more, avšak iba v prípade, ak morský prúd smeroval tam, kam sa chcel krokodíl dostať.

Najdlhšia zaznamenaná trasa merala 590 kilometrov až na západné pobrežie polostrova Cape York, pričom krokodílovi trvala táto plavba 25 dní. Iný krokodíl sa zas za 20 dní presunul z východného pobrežia polostrova Cape York cez Torresov prieliv oddeľujúci Austráliu od Novej Guiney na západné pobrežie tohto polostrova, čo predstavovalo vzdialenosť 411 kilometrov.

Vo vodách Torresovho prielivu však prúdil morský prúd opačným smerom, krokodíl preto zastavil v chránenom zálive, kde čakal štyri dni, kým prúd zmenil smer.

Vedci taktiež monitorovali pohyby 27 krokodílov priamo v ústí rieky North Kennedy, pričom zistili, že tieto dravé plazy pravidelne podnikajú až 50 kilometrov dlhé cesty proti prúdu rieky a späť. Robia tak však iba v čase prílivu a odlivu, aby tak využili pohyb vody.

podľa odborníkov tieto poznatky objasňujú, ako krokodíly morské dokázali osídliť také rozsiahle územie, ktoré siaha od Indie a Srí Lanky až po Austráliu a Novú Guineu. Výsledky tejto štúdie, ktoré zverejnil časopis Journal of Animal Zoology, taktiež podporujú teóriu, že predkovia dnešných krokodílov počas svojej evolúcie dokázali prekonať aj veľké morské bariéry.

Informácie zverejnila webová stránka news.bbc.co.uk.