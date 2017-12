Apple predstavil nový iPhone 4

7. jún 2010 o 22:36 Milan Gigel

Je extrémne tenký, má displej, ktorý vo svete mobilov nemá páru a prichádza s novou verziou operačného systému. Šéf spoločnosti Apple Steve Jobs predstavil nový iPhone verejnosti na konferencii WWDC, ktorá sa konala v kalifornskom San Franciscu. Svet sa dozvedel detaily, ktoré unikli už pred časom.

Aj keď je iPhone 4 nabitý novými technológiami, vďaka ktorým priláka masy ľudí, Apple touto novinkou príliš neprekvapil. Akoby prirodzene vynovil úspešný produkt niekoľkými hitmi bez toho, aby experimentoval s čímsi novým.

iPhone 4 je typickým príkladom úspešného produktu, ktorý prechádza modernizáciou. Bez zvratov, experimentov či veľkého wow. Tradičný recept na úspech znie: vypočujte svojich zákazníkov, pridajte zopár nových technológií a presvedčte svet, že nový dizajn tiež stojí za to. Pri obľúbenom produkte je úspech zaručený a pri iPhone 4 to tiež nebude inak.

Čo prináša nový iPhone? Podľa slov Steva Jobsa prichádza s novým smartfónom viac ako stovka vylepšení a nový operačný systém, ktorý myslí nielen na zábavu, ale aj na biznis.

Tenký a štýlový

Je najtenším vo svojej triede a narozdiel od plastových mobilov vraj znesie čokoľvek. Jeho plášť je vyhotovený z tvrdeného skla, ktoré je osadené do oceľového rámu a plní úlohu dvojice antén. iPhone stratil štvrtinu svojej hrúbky a s 9,3 milimetrami pôsobí skutočne štíhlo. Nový look mu pristane.

iPhone 4 naštartuje po iPade u mobilných operátorov prechod na nové, menšie MicroSIM karty. Tie sa od tých obyčajných líšia iba veľkosťou plastu, v ktorom je osadený čip. Skúsenému oku neunikne dvojica kamier, z ktorých hlavná má LED prisvetlenie a ani dvojica mikrofónov, z ktorých jeden slúži na redukciu šumu. Ovládacie prvky zostávajú bez zmien.

Displej s extrémnym detailom

Čo by ste povedali na displej, na ktorom sú zobrazovacie body takmer nerozlíšiteľné? Retina Display je vyrábaný technológiou IPS a má štvornásobnú hustotu bodov v porovnaní s tými najlepšími mobilnými displejmi. Má uhlopriečku 3,5 palca, rozlíšenie 960x640 bodov a kontrast 800:1. Na pohľad je síce o čosi menej jasný ako u predchádzajúceho modelu, môže sa však popýšiť lepšou farebnosťou a kvalitou obrazu pri sledovaní z uhlov. Aká však bude jeho čitateľnosť na priamom slnku zatiaľ nevie nik.

Aký je vlastne nový displej? Podľa slov Steva Jobsa je na ňom písmo rovnako ostré, ako na papieri. To je používateľ ocení pri surfovaní a multimédiách. Aby ho však aplikácie dokázali využiť naplno, vývojári ich budú musieť aktualizovať rovnako, ako pre iPad, ktorý priniesol nové, vyššie rozlíšenie. Staré aplikácie pobežia v režime grafického prepočtu.

Nový čip šetrí energiu

S novým iPhonom prichádza aj nový čip Apple A4, ktorý pochádza z vývoja firmy samotnej. Je úsporný, dostatočne výkonný pre plný multitasking a spracovanie HD videa a o poznanie menší, ako čip používaný doposiaľ. Keďže zostalo viac miesta pre akumulátor, počítať možno so 7 hodinami telefonovania, 6 hodinami 3G surfovania, 10 hodinami strávenými na internete cez WiFi či pri sledovaní videa, 40 hodinami pri počúvaní hudby a 300 hodinami pohotovostnej prevádzky.

Senzory, ktoré majú prehľad o všetkom

Vývojári hier a aplikácií dostali ďalší senzor, ktorý budú môcť využiť pri ovládaní pohybom. K všadeprítomnému akcelerometru pribudol gyroskop s vysokou presnosťou a rýchlou odozvou. Smartfón má tak úplnú predstavu nielen o tom, ako sa pohybuje, ale aj ako je natočený voči zemskému povrchu. Spolu s digitálnym kompasom, proximity senzorom a snímačom intenzity okolitého osvetlenia môžu vývojári softvérov robiť divy. Zmeníme spôsob, akým používame svoj telefón?

Konečne kvalitný fotoaparát

5 megapixelov a snímač so „zadným podsvietením“ naznačuje čosi, čo svojim klientom vtĺka do hláv firma Sony. Je tu generácia nových snímačov, ktoré majú podstatne vyššiu citlivosť, ako tie, čo sú v bežnej spotrebiteľskej elektronike. To znamená podstatne vyššiu kvalitu snímok aj pri slabšom osvetlení. Pri mizerných objektívoch mobilov je to rozhodne krok vpred. Aj na LED osvetlenie došlo – použiť ho možno pri fotografovaní aj pri natáčaní.

Video je lákadlom toho, čo iPhone 4G dokáže. Natáča klipy v rozlíšení 720p pri 30 snímkach za sekundu, s platenou aplikáciou iMovie for iPhone ich dokáže nastrihať a pripraviť tak, aby ich bolo možné jediným dotykom odoslať na internet. Apple sa snaží ponúknuť to, na čo sú ostatní výrobcovia mobilov zatiaľ prikrátki. Strih so všetkým čo k nemu patrí, aby ste zabavili priateľov.

Multitasking pre každého

iPhone OS sa už nebude volať iPhone OS, ale iOS, rovnako ako operačný systém používaný v smerovačoch firmy Cisco. Čo jeho verzia 4 priniesla, je už dlhšiu dobu známe so všetkými detailami. Plný multitasking, jednotný prístup k e-mailom a funkcie, ktoré zjednodušia jeho nasadenie v podnikovom prostredí. Nový systém bude dostupný v priebehu tohto mesiaca aj pre staršie modely, neponúkne však funkcie, na ktoré starý hardvér nestačí.

Čítanie nielen na cesty

Ak elektronické knihy odštartovali silný boom na iPade, ktorý priniesol obchodníkom o 22 percent vyššie tržby, bolo by škoda nevyužiť nový displej v iPhone 4 na to, aby si mohli ľudia čítať svoje knižky aj vo vreckovom formáte. Aplikácia iBooks mieri do iPhonov aj do iPodu Touch. Čo je na tom zaujímavé? Nuž asi toľko, že stačí ak si každý kúpi knihu iba raz. Tú si bude môcť naklonovať do ostatných svojich produktov od Apple bezplatne a tie sa budú vzájomne synchronizovať tak, aby v každom z nich bolo jasné, na ktorej strane človek je, čo si kde vyznačil, alebo pripísal. Je to fajn, ak nezáleží na zariadení, ale na obsahu.

Utekajte pred reklamou

iOS so sebou prináša však aj nový zdroj príjmov, vo forme reklám. Volajú sa iAds, zobrazovať sa môžu kdekoľvek a ich úlohou je okrem otravovania používateľov zaistiť príjmy pre vývojárov aplikácií a Apple v pomere 3:2. Reklamy budú interaktívne ako webové stránky, budú obsahovať videá a majú priniesť odľahčené a bezplatné aplikácie, ktoré budú financované práve touto cestou. Znamená to však, že budeme bojovať s reklamou rovnako, ako na weboch?

Aký iPhone 4 v skutočnosti je odhalia až jeho noví majitelia. Do predaja vstúpi v USA s dvojročnou viazanosťou mobilného operátora a cena bola stanovená na 199 dolárov za 16 gigabajtovú a 299 dolárov za 32 gigabajtovú verziu.