Český Eurotel vsádza do budúcnosti na mobilné hry

Praha 13.mája (TASR) - Stávka na budúcnosť. Tak odôvodňuje český Eurotel investície do mobilných hier. Na ich vývoj najal už štvrtú českú firmu Quest Group a spustil v Európe ojedinelú hru cez SMS XgenGO.

"Nemáme kam rásť, preto hľadáme nové možnosti. Mobilná zábava a práve hry sú jednou z nich," tvrdí hovorca Eurotelu Jan Kučmáš. Napriek tomu, že tržby z hier dosahujú iba 1 % príjmov, operátor je optimistický. "Očakávame, že to pôjde ako s SMS správami. Tie na začiatku tiež veľa nezarábali, ale po 5 rokoch tvorili 12 % tržieb." Iba na novej hre by pritom Eurotel mohol utŕžiť až 50 miliónov Kč. Prepočet vychádza z toho, že do hry, ktorá predpokladá odoslanie 300 textových správ za cenu 80 halierov za každú SMS, by sa mohlo zapojiť až 100 000 ľudí.

"Mobilné hry budú do dvoch rokov veľkým biznisom," tvrdí Václav Bohatý z Quest Group, ktorá vyvinula XgenGO. Podobne uvažuje i Motorola, ktorá kúpila od spoločnosti Codeonline licenciu pre hru Staňte se milionárom v SMS verzii.

"Podľa našich výpočtov sa to nemôže vyplácať," povedal Jiří Hájek z T-Mobile. Podľa jeho slov "zatiaľ nie sú na európskom trhu také dokonalé telefóny, aby sa dali vyvíjať dostatočne atraktívne hry. "Stratégiou T-Mobile je preto najskôr sa sústrediť na vývoj dokonalejších prístrojov a až potom na hry. Informoval o tom český denník Hospodářské noviny.

