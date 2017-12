Našli hroby plné gladiátorov

Po siedmich rokoch výskumu v severnom Anglicku archeológovia oznámili, že veľké pohrebisko pravdepodobne uchováva kostry mŕtvych starorímskych zápasníkov.

8. jún 2010 o 15:00 Tomáš Vasilko

Agentúrny text sme nahradili článkom z tlačeného vydania SME.

LONDÝN, BRATISLAVA. Sťaté hlavy, stopa pohryznutia od šeliem či prilíš vysokí a silní muži na svoju dobu. To sú náznaky, ktoré priviedli archeológov na to, že v severnom Anglicku objavili pohrebisko gladiátorov. „Môže to byť jediný na svete dobre zachovaný cintorín rímskych gladiátorov,“ oznámili archeológovia.

Prvé kostry pri meste York našli v roku 2003. Celkovo ide o hroby 80 ľudí, ktorých pôvod sa datuje do prvého až štvrtého storočia nášho letopočtu.

Napadnuté zvermi

Vysvetlenie, že ide o gladiátorov, podporuje niekoľko stôp. Väťčšina ľudí má sťaté hlavy. Na jednej kostre sa našla stopa po uhryznutí. Podľa vedcov pravdepodobne ide o pohryznutie od šelmy ako lev, tiger či medveď, s ktorými gladiátori bojovali v aréne. „Vyzeralo by veľmi nepravdepodobne, že by tohto človeka napadol tiger na ceste z krčmy v Yorku pred 2000 rokmi,“ povedal podľa CNN jeden z vedcov Michael Wysocki.

Ďalšie znaky podľa vedcov sú vyliečené aj nevyliečené zranenia, ako aj stopy úderov kladivom na lebke. Väčšina z pochovaných sú muži, navyše na svoju dobu majú nadpriemernú výšku a váhu, čo by tiež malo naznačovať, že išlo o starorímskych zápasníkov. „Mali 170 či 173 centrimetrov, čo je o 7 centimetrov viac, ako bol vtedy priemer,“ povedal John Walker, jeden z vedcov, pre americké rádio NPR.

Budú voliť ľudia

Objavené kostry sa časovo zhodujú s obdobím, keď v Británii vládli Rimania. Archeológovia predpokladajú, že v Yorku bola aréna. „Veríme, že niekde by tu mala byť, zatiaľ sme ju však nenašli,“ dodal Walker pre rádio NPR.

Vedci však hovoria, že nemôžu vylúčiť ani iné teórie. Napríklad, že išlo o vojakov. Budúci týždeň sprístupnia stránku, na ktorej bude môcť verejnosť diskutovať a aj hlasovať, čím bezhlaví ľudia pri Yorku v skutočnosti boli.