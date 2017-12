Mimozemšťania možno žijú na Titane

Výsledky sondy Cassini naznačujú, že na mesiaci planéty Saturn môžu žiť mikróby.

7. jún 2010 o 16:30 Tomáš Prokopčák





BRATISLAVA. Americký národný úrad pre letectvo a vesmír NASA a Európska vesmírna agentúra chcú hľadať mimozemšťanov na Marse. Možno si vybrali nesprávne teleso slnečnej sústavy. Nedávno publikované výsledky naznačujú, že kľúč k miestu človeka vo vesmíre sa možno nachádza neďaleko Saturna.

Niektorí vedci totiž veria, že jediným logickým vysvetlením pozorovaných fenoménov na Titane sú exotické mikroorganizmy.

Dôkazy života?

Chris McKay, astrobiológ z NASA, vytvoril pred piatimi rokmi hypotézu o živote, ktorý funguje na iných princípoch ako pozemský. Namiesto vody a kyslíka bude využívať napríklad uhľovodíky ako acetylén. Ten môže slúžiť ako prípadná potrava. Vedec tiež predpovedal, že takéto formy života by mohli dýchať vodík.

Špekulácie na pomedzí vedeckej fantastiky však teraz podporili tri od seba nezávislé štúdie. Podľa nich sa Titan správa presne tak, ako to McKay pred rokmi predpovedal.

Sonda Cassini totiž nielenže potvrdila, že Saturnov mesiac pripomína tlakový hrniec plný organických zlúčenín, no ukázala, že jedna z nich chýba - práve acetylén. „Jednou z interpretácií dát o acetyléne je, že ho čosi skonzumovalo ako potravu," komentoval výsledky z magazínu Journal of Geophysical Research McKay.

Podľa USA Today by mohol fenomén naznačovať, že na povrchu telesa, na ktorom je asi stoosemdesiat stupňov pod nulou, môže jestvovať život. Ďalším argumentom pre prítomnosť mimozemšťanov sú výsledky z magazínu Icarus. Údaje z Cassini tiež ukazujú, že v atmosfére Titanu je asi o polovicu menej vodíka, ako vedci pôvodne predpokladali.

„Ak sa ukáže, že ide o znaky života, bude to bezpochyby vzrušujúce," povedal McKay podľa NASA. „Znamenalo by to druhú formu života, nezávislú od na vode založenom živote na Zemi."

Priskoro sa radovať

Domnienku o prípadných mimozemšťanoch - mikróboch podporil aj prestížny magazín Science. Ten uverejnil štúdiu naznačujúcu, že hustá atmosféra mesiaca môže pripomínať ranú Zem. Pred štyrmi až dva a pol miliardy rokmi mohla byť zahalená podobným spôsobom, príbuzné bolo aj zloženie atmosféry. Vývoju života to nezabránilo.

NASA však zatiaľ vyzýva na opatrnosť. Mark Allen, vedec z laboratórií JPL, pripomína, že veda musí najskôr vylúčiť všetky hypotézy neobsahujúce živé tvory. Až potom môže fenomény pripísať mimozemským mikróbom. „Biologické vysvetlenie by malo byť poslednou možnosťou."