Deštruktívne Red Faction vchádza do útrob Marsu

7. jún 2010 o 14:25 Ján Kordoš

Ten ponesie názov Red Faction: Armageddon a z povrchu planéty sa presunieme do jej útrob. Zničené prostredie červenej planéty a podivná sekta ovládajúca povrch planéty donútili všetkých ľudí ukryť sa do podzemia a hra sa tak po rokoch znovu presunie do lokalít, kde pôvodne začínala. Pred desiatimi rokmi bola zničiteľnosť a úpravy podzemných úrovní hlavných ťahákom Red Faction i pokračovania.

V koži Dariusa Mason, ktorý je vnukom hrdinu predošlého dobrodružstva Aleca, však nebudeme viesť pokojný život. Darius nechcene otvorí dvere mimozemským mutantom, ktorí veky nerušene odpočívali v úkryte. Na Dariusovi samozrejme leží ťarcha zodpovednosti a musí sa s nepriateľom porátať. Podobne ako minule nás i tentoraz bude najviac lákať zničiteľné prostredie, ktoré by malo byť najprepracovanejšie vo svojom žánri. Red Faction: Armageddon sa objaví v marci budúceho roku pre PC, Playstation 3 a Xbox 360.

