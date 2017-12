Oficiálne potvrdené inFamous 2 pre Playstation 3

7. jún 2010 o 11:00 Ján Kordoš

Druhý diel nazvaný jednoducho inFamous 2 by mal zlepšiť mierne monotónnu hrateľnosť, priniesť nové prvky, špeciálne sily a zároveň bude dej situovaný do iného mesta. Herný časopis Game Informer o tom píše vo svojom tematickom článku, my sa viac dozvieme už čoskoro na hernej výstave E3 2010.

Zdroj: Shacknews