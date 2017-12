Švajčiari chcú exportovať české softvérové firmy do USA

Investičná spoločnosť Centralway prvý krok už urobila - kúpila českú firmu Powerybase, ktorá vyvíja softvér pre mobilné iPhony a do roka ju chce kompletne presunúť do Silicon Valley.

5. jún 2010 o 10:48 TASR

PRAHA. Švajčiarska investičná spoločnosť Centralway, ktorá v Česku v minulosti kúpila a predala internetové servery Auto.cz, Invia.cz, Finance.cz i projekty Jyxco a Blog, rozbieha nové podnikanie. Firmy, ktoré v ČR kúpi, chce "exportovať" do USA, kde má oveľa väčšie šance na ich úspešný predaj. Prvý krok už urobila - kúpila českú firmu Powerybase, ktorá vyvíja softvér pre mobilné iPhony a do roka ju chce kompletne presunúť do Silicon Valley v USA, konštatuje Mladá fronta Dnes.

"V Spojených štátoch chceme vytvoriť platformu pre štart českých a slovenských nádejných vývojových firiem. Powerybase je len jeden z mnohých dobrých českých projektov. Budeme v nákupe podobných firiem pokračovať," povedal novinám šéf Centralway Martin Saidler a dodal, že sa chce sústrediť najmä na začínajúce firmy, ktoré sa venujú vývoju softvéru pre mobilné telefóny. V mobiloch je totiž podľa neho budúcnosť. Aj to je dôvod, prečo Centralway kúpil Powerybase.

"V súčasnosti si v elektronickom obchode Apple Store kúpilo ich softvér zhruba 150.000 ľudí. Ide o systém, ktorý stráži osobné financie - upozorňuje na splatnosť účtov, či potrebu dorovnať peniaze na kreditnej banke. Do mobilov sa teraz presúva čím ďalej, tým viac vecí. Ďalšia bude podľa nás inzercia," tvrdí Saidler.

Švajčiarsky podnikateľ má o budúcich trendoch jasno, no na rozdiel od svojich rivalov firmám, ktoré kúpi, do vedenia a prevádzkových záležitostí nehovorí.

"Dávame im strategické odporúčania, kam by mali smerovať, ale do ničoho ich nenútime," dodal.