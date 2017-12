Markízu bude možno naladiť aj digitálne

BRATISLAVA. Prevádzkovateľ digitálneho terestriálneho vysielania na Slovensku, spoločnosť Towercom, a.s., rozšíri programovú ponuku DVB-T o televíznu stanicu TV Markíza. K zmene dôjde oddnes, kedy budú nahradené programové služby Joj Plus a STV3. Tieto televízne stanice budú zaradené do programovej ponuky ďalších multiplexov, ktoré sa pripravujú.

Po dohode s vysielateľmi je Towercom pripravený upraviť definitívnu programovú skladbu 1. multiplexu tak, aby zohľadňovala požiadavky divákov aj vzhľadom na blížiace sa Majstrovstvá sveta vo futbale. „Sme radi, že sme sa so spoločnosťou Markíza-Slovakia dohodli k obojstrannej spokojnosti. Z nášho pohľadu nič nebráni úspešnému prechodu z analógového terestriálneho vysielania na digitálne,“ uviedol Roman Fischer, predseda predstavenstva spoločnosti Towercom, a.s.

V priebehu tohto mesiaca bude rozšírená sieť vysielačov 1. digitálneho terestriálneho multiplexu o štyri nové DVB-T vysielače: Banská Štiavnica, Borský Mikuláš, Trenčín a Uhrovec. Zvýši sa tým pokrytie 1. digitálneho multiplexu o oblasti, v ktorých diváci nemohli doteraz využívať výhody digitálneho príjmu cez anténu. Programovú skladbu 1. multiplexu má možnosť od apríla tohto roku sledovať viac ako 90 % obyvateľstva SR. Zároveň sa začne vysielanie 2. digitálneho terestriálneho multiplexu z vysielača Námestovo a 3. multiplexu z vysielača Rožňava.

Prvý multiplex je v kompresnom štandarde MPEG-2 a podľa hovorcu Towercom, a.s. Michala Šurana v ňom môže byť maximálne päť televíznych staníc. V ponuke prvého multiplexu digitálneho terestriálneho vysielania pôvodne boli všetky tri okruhy Slovenskej televízie - Jednotka, Dvojka, Trojka a dve komerčné stanice Joj a Joj Plus. Na úkor Markízy z neho vypadnú STV3 a Joj Plus.